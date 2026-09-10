Обзор зарядной станции Bluetti Elite 100 V2: отличный источник резервного питания (фото)

Выгодная по соотношению цены и качества зарядная станция с отличными выходными характеристиками и рядом привлекательных функций.

Bluetti презентовала новые зарядные станции Elite 320, Elite 300 и Elite 100 V2 Bio-Based Edition еще зимой — на выставке CES 2026. Эксперты outdoorgearlab.com протестировали модель Elite 100 V2 и поделились своим мнением.

Вердикт тестировщиков

Компактная, но мощная станция Bluetti 100 V2 поможет во время веерных отключений света. Она выдает достаточно энергии для питания энергоемких приборов, таких как кофеварки и электрические автохолодильники, при этом весит всего около 11 кг. К тому же устройство обладает хорошим набором функций, обычно свойственных более дорогим моделям. Тем не менее, медленная зарядка — существенный недостаток на фоне конкурентов в классе станций емкостью 1000 Вт·ч.

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Bluetti Elite 100 V2 Фото: Matt Lighthart

Плюсы Bluetti Elite 100 V2

В ходе тестирования специалисты получили 890 Вт·ч полезной энергии при заявленной емкости 1024 Вт·ч, что соответствует впечатляющему показателю эффективности в 87%. Это значительно выше среднего уровня, благодаря чему 100 V2 становится одной из самых эффективных станций, когда-либо протестированных ими. Кроме того, она работает исключительно тихо. При проверке выходной мощности тестировщики нагружали Bluetti до 80% от номинала, одновременно отслеживая шум вентилятора; он оставался практически бесшумным на протяжении всего теста. Устройство отлично подходит для использования ночью, например, для питания аппаратов CPAP или вентиляторов.

Для станции емкостью 1000 Вт·ч она также обладает лучшими в своем классе показателями мощности зарядки от солнечных панелей. Благодаря поддержке входящей мощности до 1000 Вт, Bluetti станет отличным выбором для автономного кемпинга и для тех, у кого установлены мощные солнечные системы.

Bluetti Elite 100 V2 Фото: Matt Lighthart

Минусы Bluetti Elite 100 V2

Главный недостаток 100 V2 — низкая скорость зарядки. Специалисты зафиксировали скорость зарядки на уровне 512 Вт·ч/ч, из-за чего для полного восстановления заряда с нуля требовалось 2 ч. Многие конкурирующие модели заряжаются вдвое быстрее. У Bluetti есть режим "турбо" (активируется через приложение), ускоряющий процесс, однако его регулярное использование приводит к износу аккумулятора и сокращает срок службы станции.

Еще одно замечание касается вводящей в заблуждение рекламы функции быстрой зарядки. Заявление о зарядке в 6 раз быстрее отраслевого стандарта звучит заманчиво, но на практике это возможно лишь при покупке инверторного зарядного устройства за 250 долларов, требующего установки в автомобиль.

Стоит ли покупать Bluetti 100 V2?

Модель Bluetti 100 V2 отлично подходит в качестве резервного источника питания дома; эксперты высоко оценили ее эффективность, особенно с учетом относительно небольшой емкости аккумулятора. Хотя скорость зарядки могла бы быть и выше, устройство все же предлагает ряд привлекательных характеристик по доступной цене.

Anker Solix C1000 Gen 2 Фото: Mashable

Альтернативные зарядные станции

Модель Anker Solix C1000 Gen 2 обладает такой же емкостью аккумулятора и чуть более высокой выходной мощностью, а заряжается вдвое быстрее. Кроме того, она оснащена одним из лучших дисплеев и отличается отличным набором портов — лучшим среди всех протестированных станций.

"Если вы хотите вывести отдых на природе на новый уровень и обеспечить питанием все свои устройства без компромиссов, то Jackery 2000 v2 станет идеальным выбором для многодневных поездок вдали от цивилизации. Это более дорогой вариант, однако по показателю "цена за ватт" он оказывается даже выгоднее, чем Bluetti", — подытожили тестировщики.

Ранее писали о том, что Jackery Explorer 300 является лучшим выбором для зарядки гаджетов. Несмотря на компактность, устройство обладает достаточной мощностью (инвертор переменного тока на 300 Вт с пиковой нагрузкой 500 Вт) не только для зарядки техники, но и для других задач.