Xiaomi 18 Pro Max с батареей 8500 мА·ч показал класс в тесте производительности (фото)

В базе данных бенчмарка Geekbench появился новый смартфон Xiaomi с номером модели M1544F. Сообщается, что это устройство — Xiaomi 18 Pro Max, топовая модель в будущей серии Xiaomi 18 Pro.

Данные Geekbench показывают, что смартфон работает под управлением Android 17 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти. В качестве процессора используется чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ultra (шестого поколения) с конфигурацией ядер: два высокопроизводительных ядра с частотой 5,11 ГГц, три ядра среднего уровня с частотой 4,03 ГГц и три энергоэффективных ядра с частотой 2,74 ГГц, пишет ithome.com.

В одноядерном тесте Geekbench 7 модель Xiaomi 18 Pro Max набрала 3582 балла, а в многоядерном — 12 247 баллов, что свидетельствует о высокой производительности процессора, характерной для флагманского устройства.

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За графику отвечает графический процессор Adreno 850. Результат в тесте Vulkan (Geekbench 7) составил 29 934 балла, а в OpenCL — 26 210 баллов, что указывает на возможности высокого уровня в играх и работе с графикой.

Xiaomi 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Подтвержденные характеристики и ожидаемые возможности

Ранее появившиеся утечки согласуются с данными бенчмарка и предполагают, что Xiaomi 18 Pro Max будет работать на чипе Snapdragon 8 Ultra, тогда как стандартная модель Xiaomi 18 получит версию Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ultra.

Ожидается, что Pro Max будет оснащен основной камерой на 200 МП с технологией LOFIC HDR, телеобъективом на 200 МП и сверхширокоугольной камерой на 50 МП. Сообщается об использовании аккумулятора большой емкости — 8500 мА·ч, что обеспечит длительное время автономной работы. Среди других подтвержденных характеристик — поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт и технологии Ultra-Wideband (UWB) для точного определения местоположения устройства и связи.

Сроки выпуска и доступность

По имеющимся данным, выпуск стандартной модели Xiaomi 18 может быть отложен до начала 2027 года. Однако серия Xiaomi 18 Pro, включая версию Pro Max, может выйти раньше. Xiaomi пока официально не объявила точную дату релиза. Все серии выйдут на глобальном рынке.

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