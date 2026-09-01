Представлено POCO F9 Pro та F9 Ultra: екрани 185 Гц, топові Snapdragon та АКБ до 8050 мА·год

Бренд POCO представив флагманські смартфони F9 Pro та F9 Ultra з надшвидкими дисплеями 185 Гц, камерами на 200 Мп та потужними процесорами.

Про вихід нових моделей повідомляє GSMArena.

Характеристики POCO F9 Pro та POCO F9 Ultra

Топова модель POCO F9 Ultra базується на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з оперативною пам’яттю до 16 ГБ та накопичувачем до 1 ТБ. Модель F9 Pro отримала чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-серії, графічний прискорювач якого має на один обчислювальний блок менше, а максимальний обсяг пам'яті обмежений 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Обидва смартфони працюють під управлінням оболонки HyperOS 3 на базі ОС Android 16 (виробник обіцяє випустити 4 великі оновлення операційної системи).

Смартфони оснащені AMOLED-дисплеями з високою частотою оновлення 185 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Діагональ екрану у F9 Pro становить 6,6 дюйма, у F9 Ultra — 6,9 дюйма. Корпуси обох смартфонів захищені від води та пилу відповідно до стандарту IP68.

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Дизайн POCO F9 Ultra та POCO F9 Pro Фото: POCO

Що стосується камер, обидві новинки використовують однаковий 200-мегапіксельний основний фотосенсор формату 1/1,56 дюйма. При цьому версія Ultra оснащена більш просунутим 50-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом (ISOCELL JN5) та 50-мегапіксельним надширококутним об'єктивом (OV50M), тоді як модель Pro пропонує 2,5-кратний телеоб'єктив і ширококутний модуль на 8 Мп. Ємність кремній-вуглецевого акумулятора POCO F9 Ultra становить 8050 мА·год, F9 Pro — 6330 мА·год. Обидва смартфони підтримують 100-ватну дротову зарядку, 50-ватну бездротову та 22,5-ватну реверсивну бездротову зарядку.

Ціна POCO F9 Pro

POCO F9 Pro 12/256 ГБ — 699 доларів / 899,99 євро

POCO F9 Pro 12/512 ГБ — 769 доларів / 999,99 євро

Нові смартфони серії POCO F9 вирізняються дисплеями з частотою оновлення 185 Гц Фото: POCO

Ціна POCO F9 Ultra

POCO F9 Ultra 12/256 ГБ — 799 доларів / 1 099,99 євро

POCO F9 Ultra 16/512 ГБ — 949 доларів / 1 199,99 євро

POCO F9 Ultra 16 ГБ / 1 ТБ — 1 199 доларів / 1 399,99 євро

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Нагадаємо, до виходу також готуються смартфони POCO X8 і POCO X8 Power — за кілька днів до релізу стали відомі подробиці, зокрема вражаюча ємність акумуляторів майбутніх пристроїв середнього цінового сегмента.