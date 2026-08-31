Бюджетний смартфон з акумулятором на 10 000 мА·год: POCO X8 та X8 Power розсекречено до анонсу

Бренд POCO підтвердив анонс смартфонів POCO X8 та POCO X8 Power, запланований на 4 вересня 2026 року. У мережі вже з’явилися технічні характеристики та ціни на ці новинки.

Про подробиці щодо майбутніх телефонів із великими батареями повідомляє GSMArena.

Характеристики POCO X8

Базова модель POCO X8 5G стане ребрендингом нещодавно представленого Redmi Note 17 Pro. Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 3500 ніт і захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Головною фішкою гаджета є ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 9000 мА·год із підтримкою 67-ватної швидкої зарядки та 22,5-ватної зворотної дротової зарядки.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 нм)

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 нм) Дисплей: 6,83" AMOLED, 1,5K, 120 Гц, 3500 ніт, Victus 2

6,83" AMOLED, 1,5K, 120 Гц, 3500 ніт, Victus 2 Камери: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) + ширококутна 8 Мп; фронтальна 16 Мп

основна 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) + ширококутна 8 Мп; фронтальна 16 Мп Акумулятор: 9000 мА·год (зарядка 67 Вт)

9000 мА·год (зарядка 67 Вт) Захист корпусу: сертифікати IP66/IP68/IP69/IP69K

сертифікати IP66/IP68/IP69/IP69K Оснащення: стереодинаміки з Dolby Atmos, ІЧ-порт, NFC

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Офіційні тизери POCO X8 5G та POCO X8 Power 5G: презентація відбудеться 4 вересня Фото: POCO

Характеристики POCO X8 Power

Модель POCO X8 Power 5G стане перейменованою версією смартфона Redmi Note 17 Pro Max. Телефон має той самий 6,83-дюймовий AMOLED-екран, але пропонує потужніший процесор, вдосконалені камери та рекордний акумулятор ємністю 10 000 мА·год із 100-ватним дротовим заряджанням.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4 нм)

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4 нм) Дисплей: 6,83" AMOLED, 1,5K, 120 Гц, 3500 ніт, Victus 2

6,83" AMOLED, 1,5K, 120 Гц, 3500 ніт, Victus 2 Камери: основна 50 Мп (OIS, світлосила f/1,5) + ультраширококутова 8 Мп; фронтальна 32 Мп

основна 50 Мп (OIS, світлосила f/1,5) + ультраширококутова 8 Мп; фронтальна 32 Мп Акумулятор: 10 000 мА·год (зарядка 100 Вт, реверсивна 27 Вт)

10 000 мА·год (зарядка 100 Вт, реверсивна 27 Вт) Захист корпусу: IP68/IP69K, витримує занурення під воду на глибину до 2 метрів

Очікувані ціни на POCO X8 5G та POCO X8 Power 5G

Згідно з витоками інформації, вартість базової моделі POCO X8 становитиме від $292 до $313 (близько 28 000 – 30 000 індійських рупій). Автономна версія POCO X8 Power оцінюється приблизно в $365 (близько 35 000 індійських рупій). Офіційний анонс обох гаджетів відбудеться 4 вересня о 12:00.

Поки що невідомо, чи з'являться ці смартфони на інших ринках, окрім Індії — а якщо й з'являться, то не виключено, що їхні характеристики будуть іншими. Наприклад, міжнародна версія Redmi Note 17 Pro Max отримала акумулятор на 9210 мА·год замість десяти тисяч у китайському варіанті моделі.

Раніше повідомлялося, що Redmi Note 17 Pro Max встановив абсолютний рекорд автономності в лабораторних тестах PhoneBuff.

Також видання "Фокус" писало про найкращі смартфони POCO 2026 року.