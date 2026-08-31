Бюджетный телефон с аккумулятором на 10 000 мАч: POCO X8 и X8 Power рассекречены до анонса

Бренд POCO подтвердил анонс смартфонов POCO X8 и POCO X8 Power, запланированный на 4 сентября 2026 года. В сети уже есть спецификации и цены новинок.

О деталях про будущие телефоны-долгожители сообщает GSMArena.

Характеристики POCO X8

Базовый POCO X8 5G станет ребрендингом недавно представленного Redmi Note 17 Pro. Смартфон оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Главной фишкой гаджета выступает емкий кремний-углеродный аккумулятор на 9000 мАч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки и 22,5-ваттной обратной проводной зарядки.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4-нм)

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4-нм) Дисплей: 6,83" AMOLED, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, Victus 2

6,83" AMOLED, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, Victus 2 Камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) + ширик 8 Мп; фронтальная 16 Мп

основная 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) + ширик 8 Мп; фронтальная 16 Мп Аккумулятор: 9000 мАч (зарядка 67 Вт)

9000 мАч (зарядка 67 Вт) Защита корпуса: сертификаты IP66/IP68/IP69/IP69K

сертификаты IP66/IP68/IP69/IP69K Оснащение: стереодинамики с Dolby Atmos, ИК-порт, NFC

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Официальные тизеры POCO X8 5G и POCO X8 Power 5G: дебют состоится 4 сентября Фото: POCO

Характеристики POCO X8 Power

Модель POCO X8 Power 5G станет переименованной версией смартфона Redmi Note 17 Pro Max. Телефон сохраняет тот же 6,83-дюймовый AMOLED-экран, но предлагает более мощный процессор, продвинутые камеры и рекордный аккумулятор емкостью 10 000 мАч с 100-ваттной проводной зарядкой.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4-нм)

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4-нм) Дисплей: 6,83" AMOLED, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, Victus 2

6,83" AMOLED, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, Victus 2 Камеры: основная 50 Мп (OIS, светосила f/1.5) + ультраширокоугольная 8 Мп; фронтальная 32 Мп

основная 50 Мп (OIS, светосила f/1.5) + ультраширокоугольная 8 Мп; фронтальная 32 Мп Аккумулятор: 10 000 мАч (зарядка 100 Вт, реверсивная 27 Вт)

10 000 мАч (зарядка 100 Вт, реверсивная 27 Вт) Защита корпуса: IP68/IP69K, выдерживает погружение под воду на глубину до 2 метров

Ожидаемые цены POCO X8 5G и POCO X8 Power 5G

Согласно утечкам, стоимость базового POCO X8 составит от $292 до $313 (около 28 000 – 30 000 индийских рупий). Автономный POCO X8 Power оценивается примерно в $365 (около 35 000 индийских рупий). Официальный анонс обоих гаджетов состоится 4 сентября в 12:00.

Пока неизвестно, выйдут ли эти смартфоны на других рынках, помимо Индии — если и да, то не исключено, что характеристики будут отличаться. К примеру, международная версия Redmi Note 17 Pro Max получила батарею на 9210 мАч вместо десяти тысяч в китайском варианте модели.

Ранее сообщалось, что Redmi Note 17 Pro Max установил абсолютный рекорд автономности в лабораторных тестах PhoneBuff.

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