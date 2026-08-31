Бюджетный телефон с аккумулятором на 10 000 мАч: POCO X8 и X8 Power рассекречены до анонса
Бренд POCO подтвердил анонс смартфонов POCO X8 и POCO X8 Power, запланированный на 4 сентября 2026 года. В сети уже есть спецификации и цены новинок.
О деталях про будущие телефоны-долгожители сообщает GSMArena.
Характеристики POCO X8
Базовый POCO X8 5G станет ребрендингом недавно представленного Redmi Note 17 Pro. Смартфон оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Главной фишкой гаджета выступает емкий кремний-углеродный аккумулятор на 9000 мАч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки и 22,5-ваттной обратной проводной зарядки.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4-нм)
- Дисплей: 6,83" AMOLED, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, Victus 2
- Камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) + ширик 8 Мп; фронтальная 16 Мп
- Аккумулятор: 9000 мАч (зарядка 67 Вт)
- Защита корпуса: сертификаты IP66/IP68/IP69/IP69K
- Оснащение: стереодинамики с Dolby Atmos, ИК-порт, NFC
Характеристики POCO X8 Power
Модель POCO X8 Power 5G станет переименованной версией смартфона Redmi Note 17 Pro Max. Телефон сохраняет тот же 6,83-дюймовый AMOLED-экран, но предлагает более мощный процессор, продвинутые камеры и рекордный аккумулятор емкостью 10 000 мАч с 100-ваттной проводной зарядкой.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4-нм)
- Дисплей: 6,83" AMOLED, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, Victus 2
- Камеры: основная 50 Мп (OIS, светосила f/1.5) + ультраширокоугольная 8 Мп; фронтальная 32 Мп
- Аккумулятор: 10 000 мАч (зарядка 100 Вт, реверсивная 27 Вт)
- Защита корпуса: IP68/IP69K, выдерживает погружение под воду на глубину до 2 метров
Ожидаемые цены POCO X8 5G и POCO X8 Power 5G
Согласно утечкам, стоимость базового POCO X8 составит от $292 до $313 (около 28 000 – 30 000 индийских рупий). Автономный POCO X8 Power оценивается примерно в $365 (около 35 000 индийских рупий). Официальный анонс обоих гаджетов состоится 4 сентября в 12:00.
Пока неизвестно, выйдут ли эти смартфоны на других рынках, помимо Индии — если и да, то не исключено, что характеристики будут отличаться. К примеру, международная версия Redmi Note 17 Pro Max получила батарею на 9210 мАч вместо десяти тысяч в китайском варианте модели.
Ранее сообщалось, что Redmi Note 17 Pro Max установил абсолютный рекорд автономности в лабораторных тестах PhoneBuff.
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