"Лучшей батареи в смартфоне еще не было": Redmi Note 17 Pro Max против Galaxy A57 и других (видео)

Эксперты PhoneBuff провели лабораторный тест автомности нового смартфона Redmi Note 17 Pro Max с аккумулятором на 10 000 мАч. Его сравнили с iPhone 17, Samsung Galaxy A57 и Oppo Reno 16F.

Телефон Xiaomi занял первое место в рейтинге канала, сообщает PhoneBuff. Пересказываем результаты тестирования.

Участники и методика

В тесте участвовали четыре смартфона разных ценовых категорий с разным объемом батарей:

Redmi Note 17 Pro Max — 10 000 мАч (быстрая зарядка 100 Вт)

— 10 000 мАч (быстрая зарядка 100 Вт) Oppo Reno 16F — 7000 мАч (быстрая зарядка 80 Вт)

— 7000 мАч (быстрая зарядка 80 Вт) Samsung Galaxy A57 — 5000 мАч

— 5000 мАч iPhone 17 — 3692 мАч

Перед началом испытаний яркость дисплеев всех гаджетов откалибровали до 200 нит, а громкость динамиков при проверке мультимедиа настроили на одинаковый уровень в децибелах.

REDMI Note 17 Pro Max (10 000 мА·ч) против Reno16 F против Galaxy A57 против iPhone 17: тест автономности

Этапы тестирования батарей

Начальный этап из 1 часа звонков, 1 часа текстовой переписки и 1 часа работы с электронной почтой Redmi Note 17 Pro Max завершил с показателем 99% — это лучший результат за всю историю тестов PhoneBuff.

Відео дня

При просмотре ролика на YouTube за 1 час Redmi разрядился всего на 4%, в то время как Oppo и Samsung потеряли по 8%, а iPhone 17 — 13%. В режиме прослушивания музыки через Spotify за 1 час батарея Redmi просела лишь на 3% против 9% у Android-конкурентов и 15% у смартфона Apple. Во время 16-часового режима ожидания (Standby) iPhone 17 потерял 11% заряда, тогда как Android-устройства израсходовали 5% и менее.

Первым дистанцию покинул iPhone 17 — его аккумулятор полностью исчерпал себя на 43-й минуте прокрутки ленты Snapchat.

В финальном цикле зацикленного запуска приложений (App Cycle):

Samsung Galaxy A57 продержался 1 час 55 минут.

продержался 1 час 55 минут. Oppo Reno 16F проработал почти на два часа дольше — 3 часа 40 минут.

проработал почти на два часа дольше — 3 часа 40 минут. Redmi Note 17 Pro Max проработал в зацикленном режиме рекордные 9 часов и 45 минут.

Для перспективы эксперт отметил, что результат Galaxy A57 в этом тесте он уже считает очень достойным. То, чего достиг Redmi Note 17 Pro Max — это беспрецедентный уровень.

Результаты тестирования PhoneBuff Фото: YouTube

Итоговые результаты и скорость зарядки

По суммарному времени работы (активный экран + 16 часов ожидания) смартфоны распределились следующим образом:

Redmi Note 17 Pro Max: 19 ч 35 мин активной работы (всего 35 ч 45 мин) — 1-е место в рейтинге PhoneBuff (сместил прошлого рекордсмена OnePlus 15). Oppo Reno 16F: 13 ч 40 мин активной работы (всего 29 ч 40 мин). Samsung Galaxy A57: 11 ч 55 мин активной работы (всего 27 ч 55 мин). iPhone 17: 9 ч 43 мин активной работы (всего 25 ч 43 мин).

Топ-21 смартфонов по времени автономной работы по версии PhoneBuff первое место занял Redmi Note 17 Pro Max Фото: YouTube

При проверке скорости зарядки за первые 30 минут iPhone 17 восполнил 69% емкости, Galaxy A57 — 61%, Oppo Reno 16F — 53%, а Redmi Note 17 Pro Max — 46%. Однако в абсолютных цифрах 100-ваттная зарядка Redmi за полчаса восполнила около 4600 мАч, что превышает полную емкость аккумулятора iPhone 17.

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