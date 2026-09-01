Представлены POCO F9 Pro и F9 Ultra: экраны 185 Гц, топовые Snapdragon и батареи до 8050 мАч

Бренд POCO показал флагманские смартфоны F9 Pro и F9 Ultra со сверхбыстрыми дисплеями 185 Гц, камерами на 200 Мп и мощными процессорами.

О релизе новинок сообщает GSMArena.

Характеристики POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra

Старшая модель POCO F9 Ultra базируется на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Модель F9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-серии, графический ускоритель которого имеет на один вычислительный блок меньше, а максимальный объем памяти ограничен 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Оба смартфона работают под управлением оболочки HyperOS 3 на базе ОС Android 16 (производитель обещает выпустить 4 крупных обновления операционной системы).

Телефоны оснащены AMOLED-дисплеями с высокой частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Диагональ экрана у F9 Pro составляет 6,6 дюйма, у F9 Ultra— 6,9 дюйма. Корпуса обоих смартфонов защищены от воды и пыли по стандарту IP68.

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Дизайн POCO F9 Ultra и POCO F9 Pro Фото: POCO

Что касается камер, обе новинки используют одинаковый 200-мегапиксельный главный фотосенсор формата 1/1,56 дюйма. При этом Ultra-версия оснащена более продвинутым 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом (ISOCELL JN5) и 50-мегапиксельным сверхшириком (OV50M), тогда как Pro-модель предлагает 2,5-кратный телефото и широкоугольный модуль на 8 Мп. Емкость кремний-углеродного аккумулятора POCO F9 Ultra составляет 8050 мАч, F9 Pro — 6330 мАч. Оба смартфона поддерживают 100-ваттную проводную зарядку, 50-ваттную беспроводную и 22,5-ваттную реверсивную беспроводную подпитку.

Цена POCO F9 Pro

POCO F9 Pro 12/256 ГБ — $699 / €899.99

POCO F9 Pro 12/512 ГБ — $769 / €999.99

Новые смартфоны серии POCO F9 выделяются дисплеями с частотой обновления 185 Гц Фото: POCO

Цена POCO F9 Ultra

POCO F9 Ultra 12/256 ГБ — $799 / €1,099.99

POCO F9 Ultra 16/512 ГБ — $949 / €1,199.99

POCO F9 Ultra 16 ГБ / 1 ТБ — $1,199 / €1,399.99

Ранее сообщалось про лучшие смартфоны POCO 2026 года.

Напомним, к выходу также готовятся смартфоны POCO X8 и POCO X8 Power — за несколько дней до релиза раскрылись подробности, включая впечатляющие емкости аккумуляторов будущих среднебюджетных аппаратов.