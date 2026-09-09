Apple показала iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: умная Siri AI, чип A20 Pro и новые цвета (фото)

Apple анонсировала флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Сохранив диагонали экранов в 6,3 и 6,9 дюйма, новинки получили уменьшенный вырез Dynamic Island, новый 2-нм процессор A20 Pro и камеру с переменной диафрагмой.

Подробности сообщает профильное издание MacRumors.

Дисплей, дизайн и чип A20 Pro

Внешне смартфоны сохранили узнаваемые черты прошлого поколения, однако вырез Dynamic Island стал компактнее и теперь способен одновременно выводить до трех интерактивных виджетов Live Activities. Корпус из алюминия и прочного стекла Ceramic Shield доступен в новых оттенках Glacier и Burgundy наряду с классическими черным и серебристым. Для владельцев нескольких телефонов бренд запустил функцию Handoff между смартфонами, хотя на старте режим доступен только в США.

iPhone 18 Pro Max в новом винном цвете Фото: Apple

За быстродействие ответит чипсет A20 Pro, выполненный по 2-нанометровому техпроцессу. Чип содержит 6 ядер CPU (прирост скорости 20%), 7 графических ядер (на 40% быстрее) и 32-ядерный модуль Neural Engine, чья производительность выросла вдвое. Чтобы удерживать высокую скорость при длительных нагрузках, в три раза увеличили площадь испарительной камеры системы охлаждения.

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Батарея, быстрая зарядка и камеры

Флагманы оснастили большими аккумуляторами новой конструкции, обеспечивающими высокую автономность. Модель iPhone 18 Pro работает от одного заряда на уровне прошлогоднего 17 Pro Max (до 24 часов обычного использования), а более крупный iPhone 18 Pro Max выдерживает до 30 часов автономной работы и способен проигрывать до 45 часов видео.

Обновили и быструю зарядку: восполнить АКБ до 50% можно всего за 15 минут.

Новое приложение камеры в iPhone 18 Pro и Pro Max Фото: Apple

Основная 48-мегапиксельная камера Fusion теперь обладает переменной диафрагмой. Объектив автоматически расширяет пропуск света в темноте. В фирменное приложение камеры добавили съемку 4K-таймлапсов, режим отслеживания объекта в кадре, полноценный Pro-режим, обновленные художественные стили и функцию корректировки звука уже после завершения видеозаписи.

Siri AI

Вместе с новыми смартфонами Apple показала масштабный апгрейд Siri AI с отдельным приложением и функциями чат-ботов. ИИ анализирует происходящее на экране в реальном времени и отвечает на контекстные вопросы. Кроме того, ассистента встроили прямо в интерфейс камеры — алгоритмы оценивают кадр в реальном времени и дают пользователю практические советы по выстраиванию композиции непосредственно во время съемки.

Голосовой помощник научился взаимодействовать с приложением камеры и более чем 300 другими сервисами на телефоне, включая почту, СМС, заметки, календарь, сервисы бронирования ресторанов и покупки билетов. В систему также добавил набор ИИ-инструментов для обработки фотографий: апскейл, удаление или замену объектов, смену перспективы и генерацию композиций. Пользователи смогут гибко настраивать тон, произношение и характер голоса ИИ. Полноценный релиз Siri AI запланирован на октябрь, но на старте функция будет работать всего на 6 языках, среди которых нет украинского и русского.

Уменьшенный вырез iPhone 18 Pro Фото: Apple

Цены и доступность в США:

iPhone 18 Pro 256 ГБ — $1199

iPhone 18 Pro Max 256 ГБ — $1299

Помимо стартовых версий на 256 ГБ, в линейке впервые появился вариант с накопителем емкостью 2 ТБ. Предзаказы откроются 12 сентября, а официальные продажи стартуют 18 сентября.

Ранее сообщалось, почему на осенней презентации не показали iPhone 18 и выйдет ли смартфон.