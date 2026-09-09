Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: розумна Siri AI, чіп A20 Pro та нові кольори (фото)

Apple анонсувала флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Зберігши діагоналі екранів у 6,3 та 6,9 дюйма, новинки отримали зменшений виріз Dynamic Island, новий 2-нм процесор A20 Pro та камеру зі змінною діафрагмою.

Подробиці повідомляє спеціалізоване видання MacRumors.

Дисплей, дизайн та чіп A20 Pro

Зовні смартфони зберегли впізнавані риси попереднього покоління, проте виріз Dynamic Island став компактнішим і тепер може одночасно відображати до трьох інтерактивних віджетів Live Activities. Корпус з алюмінію та міцного скла Ceramic Shield доступний у нових відтінках Glacier і Burgundy поряд із класичними чорним та сріблястим. Для власників кількох телефонів бренд запустив функцію Handoff між смартфонами, хоча на початку режим доступний лише у США.

iPhone 18 Pro Max у новому винному кольорі Фото: Apple

За швидкість роботи відповідатиме чіпсет A20 Pro, виготовлений за 2-нанометровим технологічним процесом. Чіп містить 6 ядер CPU (приріст швидкості 20%), 7 графічних ядер (на 40% швидше) і 32-ядерний модуль Neural Engine, продуктивність якого зросла вдвічі. Щоб підтримувати високу швидкість під час тривалих навантажень, утричі збільшили площу випарної камери системи охолодження.

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Акумулятор, швидка зарядка та камери

Флагмани оснащено великими акумуляторами нової конструкції, що забезпечують високу автономність. Модель iPhone 18 Pro працює від одного заряду на рівні торішнього 17 Pro Max (до 24 годин звичайного використання), а більший iPhone 18 Pro Max витримує до 30 годин автономної роботи та здатний відтворювати відео до 45 годин.

Оновили й функцію швидкої зарядки: зарядити акумулятор до 50 % можна всього за 15 хвилин.

Новий додаток "Камера" в iPhone 18 Pro та Pro Max Фото: Apple

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion тепер має змінну діафрагму. Об'єктив автоматично збільшує пропуск світла в темряві. У фірмовий додаток камери додали зйомку 4K-таймлапсів, режим відстеження об'єкта в кадрі, повноцінний Pro-режим, оновлені художні стилі та функцію корекції звуку вже після завершення відеозапису.

Siri AI

Разом із новими смартфонами компанія Apple презентувала масштабне оновлення Siri AI з окремим додатком та функціями чат-ботів. ШІ аналізує те, що відбувається на екрані, у реальному часі та відповідає на контекстні запитання. Крім того, асистента вбудували безпосередньо в інтерфейс камери — алгоритми оцінюють кадр у реальному часі та надають користувачеві практичні поради щодо побудови композиції безпосередньо під час зйомки.

Голосовий помічник навчився взаємодіяти з додатком камери та понад 300 іншими сервісами на телефоні, включаючи пошту, SMS, нотатки, календар, сервіси бронювання ресторанів та купівлі квитків. У систему також додано набір інструментів штучного інтелекту для обробки фотографій: апскейлінг, видалення або заміну об’єктів, зміну перспективи та генерацію композицій. Користувачі зможуть гнучко налаштовувати тон, вимову та характер голосу ШІ. Повноцінний реліз Siri AI заплановано на жовтень, але на початку функція працюватиме лише 6 мовами, серед яких немає української та російської.

Зменшений виріз iPhone 18 Pro Фото: Apple

Ціни та доступність у США:

iPhone 18 Pro 256 ГБ — 1199 доларів

iPhone 18 Pro Max 256 ГБ — 1299 доларів

Окрім базових версій на 256 ГБ, у лінійці вперше з’явився варіант із накопичувачем ємністю 2 ТБ. Попередні замовлення розпочнуться 12 вересня, а офіційні продажі стартують 18 вересня.

Раніше повідомлялося, чому на осінній презентації не показали iPhone 18 і чи з’явиться цей смартфон.