iPhone 18 не буде? Що змінилося в планах Apple щодо найближчої презентації

Інсайдерські джерела повідомляють про зміни у графіку анонсів Apple та лінійці iPhone 18. Компанія може відмовитися від випуску базової моделі iPhone 18 не лише цієї осені, а й навіть навесні 2027 року. Чому?

Замість iPhone 18 базовою моделлю серії може стати дорожчий і тонший iPhone Air 2 з ціною від 999 доларів. Про причини можливого перегляду стратегії Apple повідомляє видання Android Headlines з посиланням на інсайдера Early Apple.

Зростання вартості компонентів та фінансова логіка

Головною причиною можливої відмови від стандартного iPhone 18 (раніше модель цієї категорії коштувала від 799 доларів) називають кризу на ринку пам’яті, через яку оперативна та флеш-пам’ять стрімко дорожчають. Раніше передбачалося, що Apple візьме частину витрат на себе, щоб утримати початкову ціну на смартфони та заробляти на підписках на iCloud, Apple Music та інші сервіси.

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Однак стрімке зростання собівартості DRAM робить виробництво базової версії з низькою рентабельністю майже недоцільним. У зв’язку з цим компанія може зробити ставку на преміальний iPhone Air 2, рентабельність якого покриє витрати на комплектуючі.

iPhone 17 став одним із найпопулярніших смартфонів 2025–2026 років Фото: Tom's Guide

Реалістичний сценарій щодо базової моделі iPhone 18

Можна припустити, що iPhone 18 все-таки вийде, і на це є вагомі причини. Базові моделі (не Pro) історично дуже добре продавалися — торішній iPhone 17 став хітом і регулярно очолював рейтинги продажів, попри сильне позиціонування Pro-версій. Дуже ймовірно, що Apple навіть в умовах кризи не підведе очікування фанатів і випустить iPhone 18.

Так, він буде дорожчим — це реалія ринку електроніки, яка, судячи з усього, збережеться найближчими роками, і не лише Apple стикається з труднощами у формуванні цін. Але замінювати популярну модель більш нішевим і дорогим Air 2 виглядає не найкращою ідеєю з точки зору вподобань більшості.

Перший iPhone Air 2025 року продавався гірше, ніж інші моделі цієї серії, зокрема iPhone 17. Чи зміниться ситуація, якщо не залишити користувачам вибору та вилучити базову модель з асортименту, сказати складно. Дуже ймовірно, що в цьому випадку фаворитом покупців стане iPhone 18 Pro.

Що станеться з iPhone 18e?

На тлі чуток про скасування стандартної моделі iPhone 18 постає питання щодо долі iPhone 18e, який має стати найдоступнішим пристроєм нового покоління.

Згідно з останніми витоками інформації, для роботи алгоритмів Apple Intelligence смартфон буде оснащений нестандартними 9 ГБ оперативної пам’яті. При цьому в Купертіні заощадять на інших апаратних компонентах, використовуючи дисплеї та процесори попередніх поколінь, щоб утримати мінімальну ціну.

Раніше повідомлялося, що Apple розробляє власний геймпад. У коді macOS виявили згадки про два контролери.