iPhone 18 не будет? Что изменилось в планах Apple на ближайшую презентацию
Инсайдерские источники заявляют об изменениях в графике анонсов Apple и линейки iPhone 18. Компания может отказаться от выпуска базового iPhone 18 не только этой осенью, но и даже весной 2027 года. Почему?
Вместо iPhone 18 начальной моделью серии способен стать более дорогой и тонкий iPhone Air 2 с ценником от $999. О причинах возможного пересмотра стратегии Apple сообщает издание Android Headlines со ссылкой на инсайдера Early Apple.
Рост стоимости компонентов и финансовая логика
Главной причиной потенциального отказа от стандартного iPhone 18 (ранее модель этой категории стартовала с $799) называют кризис на рынке памяти, из-за которого оперативная и флеш-память экспоненциально дорожают. Ранее предполагалось, что Apple возьмет часть расходов на себя, чтобы удержать начальную цену на смартфоны и зарабатывать на подписках iCloud, Apple Music и прочих сервисах.
Однако стремительный рост себестоимости DRAM делает производство базовой версии с низкой маржинальностью почти что нецелесообразным. В связи с этим компания может сделать ставку на премиальный iPhone Air 2, маржа с которого перекроет издержки на комплектующие.
Реалистичная судьба базового iPhone 18
Можно предположить, что iPhone 18 все же выйдет, и на то есть веские причины. Начальные модели (не Pro) исторически очень хорошо продавались — прошлогодний iPhone 17 стал хитом и регулярно возглавлял топы продаж, несмотря на сильное позиционирование Pro-версий. Очень вероятно, что Apple даже в условиях кризиса не предаст ожидания фанатов и выпустит iPhone 18.
Да, он будет дороже — это данность рынка электроники, которая, судя по всему, зафиксируется на ближайшие годы, и не только Apple подвержена трудностям с ценообразованием. Но замещать популярную модель более нишевым и дорогим Air 2 выглядит не лучшей идеей с точки зрения предпочтений большинства.
Дебютный iPhone Air 2025 года продался хуже других представителей серии, включая iPhone 17. Изменится ли ситуация, если не оставить пользователям выбора и убрать базовый вариант из ассортимента, сказать сложно. Очень вероятно, что в этом случае фаворитом покупателей станет iPhone 18 Pro.
Что будет с iPhone 18e?
На фоне слухов об отмене стандартной модели iPhone 18 возникает вопрос о судьбе iPhone 18e, который должен стать самым доступным аппаратом нового поколения.
По последним утечкам, для работы алгоритмов Apple Intelligence смартфон снабдят нестандартными 9 ГБ оперативной памяти. При этом купертиновцы сэкономят на других аппаратных компонентах, внедрив дисплеи и процессоры прошлых поколений, чтобы удержать минимальный ценник.
Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает собственный геймпад. В коде macOS обнаружили упоминания о двух контроллерах.