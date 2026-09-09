iPhone 18 не будет? Что изменилось в планах Apple на ближайшую презентацию

Инсайдерские источники заявляют об изменениях в графике анонсов Apple и линейки iPhone 18. Компания может отказаться от выпуска базового iPhone 18 не только этой осенью, но и даже весной 2027 года. Почему?

Вместо iPhone 18 начальной моделью серии способен стать более дорогой и тонкий iPhone Air 2 с ценником от $999. О причинах возможного пересмотра стратегии Apple сообщает издание Android Headlines со ссылкой на инсайдера Early Apple.

Рост стоимости компонентов и финансовая логика

Главной причиной потенциального отказа от стандартного iPhone 18 (ранее модель этой категории стартовала с $799) называют кризис на рынке памяти, из-за которого оперативная и флеш-память экспоненциально дорожают. Ранее предполагалось, что Apple возьмет часть расходов на себя, чтобы удержать начальную цену на смартфоны и зарабатывать на подписках iCloud, Apple Music и прочих сервисах.

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Однако стремительный рост себестоимости DRAM делает производство базовой версии с низкой маржинальностью почти что нецелесообразным. В связи с этим компания может сделать ставку на премиальный iPhone Air 2, маржа с которого перекроет издержки на комплектующие.

iPhone 17 стал одним из самых популярных смартфонов 2025-2026 года Фото: Tom's Guide

Реалистичная судьба базового iPhone 18

Можно предположить, что iPhone 18 все же выйдет, и на то есть веские причины. Начальные модели (не Pro) исторически очень хорошо продавались — прошлогодний iPhone 17 стал хитом и регулярно возглавлял топы продаж, несмотря на сильное позиционирование Pro-версий. Очень вероятно, что Apple даже в условиях кризиса не предаст ожидания фанатов и выпустит iPhone 18.

Да, он будет дороже — это данность рынка электроники, которая, судя по всему, зафиксируется на ближайшие годы, и не только Apple подвержена трудностям с ценообразованием. Но замещать популярную модель более нишевым и дорогим Air 2 выглядит не лучшей идеей с точки зрения предпочтений большинства.

Дебютный iPhone Air 2025 года продался хуже других представителей серии, включая iPhone 17. Изменится ли ситуация, если не оставить пользователям выбора и убрать базовый вариант из ассортимента, сказать сложно. Очень вероятно, что в этом случае фаворитом покупателей станет iPhone 18 Pro.

Что будет с iPhone 18e?

На фоне слухов об отмене стандартной модели iPhone 18 возникает вопрос о судьбе iPhone 18e, который должен стать самым доступным аппаратом нового поколения.

По последним утечкам, для работы алгоритмов Apple Intelligence смартфон снабдят нестандартными 9 ГБ оперативной памяти. При этом купертиновцы сэкономят на других аппаратных компонентах, внедрив дисплеи и процессоры прошлых поколений, чтобы удержать минимальный ценник.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает собственный геймпад. В коде macOS обнаружили упоминания о двух контроллерах.