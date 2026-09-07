Apple разрабатывает собственный геймпад: в коде macOS обнаружили упоминания о двух контроллерах

В тестовой версии прошивки macOS исследователи обнаружили следы, которые могут свидетельствовать об амбициозных планах Apple выйти на рынок игровых аксессуаров со своими собственными разработками.

Apple, вероятно, работает над созданием собственных игровых контроллеров – об этом свидетельствуют упоминания в коде тестовой версии macOS Tahoe 26.7. Исследователи обнаружили там обозначения двух неанонсированных устройств – T6502 и T1057, хотя официально компания пока никоим образом не подтверждала разработку подобных гаджетов.

По информации издания GSM, обе модели будут иметь классическую для современных геймпадов компоновку: кнопки ABXY, пара аналоговых джойстиков с функцией нажатия, плечевые кнопки, аналоговые триггеры, а также клавиши "Домой" и "Меню".

T6502, по всей видимости, станет более доступным вариантом контроллера. В коде для этого устройства упоминается только проводное USB-подключение – без поддержки Bluetooth, акселерометра или гироскопа. Также модель, скорее всего, обойдется без тачпада, микрофона и встроенного динамика. Однако разработчики предусмотрели для неё систему тактильной обратной связи сразу с четырьмя каналами, что позволит отдельно управлять двумя вибромоторами.

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T1057, в свою очередь, выглядит как флагманская модель линейки. Устройство будет поддерживать как USB, так и беспроводное Bluetooth-соединение, а также получит акселерометр с гироскопом. Впрочем, в коде для этого контроллера упоминается лишь один тактильный двигатель, а кнопка Options вообще отсутствует.

Примечательно, что упоминания об обоих устройствах изначально присутствовали в macOS 26.7, однако позже исчезли из второго релиза системы. Это может свидетельствовать либо о переносе сроков разработки, либо о сознательном сокрытии Apple подробностей перед предстоящим анонсом.

На сегодняшний день в портфолио Apple нет собственного современного геймпада, хотя компания уже много лет поддерживает на своих платформах контроллеры от PlayStation, Xbox, Nintendo и других производителей. Появление фирменного устройства могло бы стать частью стратегии расширения игровой экосистемы компании. Точные сроки выхода контроллеров и их окончательные технические характеристики пока остаются неизвестными.

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