Популярный смартфон в пути: скрытая проблема беспроводного Android Auto

Удобство, ради которого миллионы водителей отказались от лишних проводов в салоне, оказалось не таким безоблачным. Длительное использование беспроводного подключения может серьезно навредить самому смартфону.

Беспроводное Android Auto было разработано для максимального удобства водителя: сел в машину, завел двигатель — и телефон автоматически подключается к мультимедийной системе без каких-либо кабелей. Именно эта простота в своё время покорила обозревателя издания How-To Geek, который годами пользовался беспроводным режимом подключения.

Однако со временем автор заметил тревожную закономерность: во время длительных поездок его смартфон начал заметно перегреваться. Корпус становился настолько горячим, что держать устройство в руках было просто неприятно. В одном из случаев пришлось даже снять чехол, чтобы ускорить охлаждение.

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Проблема оказалась системной, а не случайной, поэтому автор принял решение полностью отказаться от беспроводного подключения в пользу классического USB-кабеля.

В чём заключается проблема Android Auto

Причина кроется в технических особенностях беспроводного соединения. Bluetooth отвечает только за установку соединения и телефонные звонки, тогда как основной поток данных передается через Wi-Fi Direct в диапазоне 5 ГГц. Параллельно с этим смартфон обрабатывает интерфейс Android Auto, кодирует изображение, поддерживает GPS-навигацию и обменивается данными через мобильную сеть.

Если к этому добавить прослушивание музыки или активное использование навигационных карт, нагрузка на процессор возрастает ещё сильнее, особенно при подключении через 5G.

Что изменилось после перехода на кабельное телевидение

Возврат к проводному подключению принёс сразу несколько положительных изменений. Исчезла задержка в интерфейсе, а Google Maps стала заметно отзывчивее — без торможений при прокрутке или загрузке данных.

Самое главное — смартфон перестал нагреваться во время обычных поездок, за исключением, пожалуй, дней с экстремальной жарой. Объяснение простое: USB-кабель берет на себя передачу аудио и видео, поэтому телефону больше не нужно постоянно поддерживать отдельный Wi-Fi-канал, а заодно устройство еще и заряжается от автомобиля.

Впрочем, у проводного варианта тоже есть свои недостатки — необходимость подключать кабель каждый раз, лишний провод в салоне и постепенный износ порта USB-C. Но, по словам автора, это гораздо меньшая проблема, чем перегревающийся смартфон на протяжении всей поездки.

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