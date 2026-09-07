Самые популярные подержанные авто из-за рубежа: назван топ 10 моделей в Украине

В августе украинский автопарк пополнился 20,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Об этом сообщили в "Укравтопроме".

Наибольшую долю среди импортированных подержанных автомобилей в августе составили бензиновые машины — 52 %. Год назад их доля составляла 48 %.

Электромобили заняли 17 % рынка по сравнению с 26 % в августе 2025 года. Доля дизельных автомобилей осталась на уровне 17 %, доля гибридов выросла с 6 % до 11 %, а доля автомобилей с ГБО — 3 %.

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в августе украинские номера, составил 8,7 года.

Лидером среди ввезенных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf — 875 автомобилей.

ТОП-10 самых популярных моделей

1. Volkswagen Golf — 875 шт.

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

2. Volkswagen Tiguan — 775 шт.

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Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

3. Nissan Rogue — 707 шт.

Nissan Rogue Фото: Nissan

4. Audi Q5 — 695 шт.

Audi Q5 Фото: Audi

5. Skoda Octavia — 633 шт.

Skoda Octavia Фото: Skoda

6. Renault Megane — 532 шт.

Renault Megane Фото: Renault

7. Tesla Model Y — 494 шт.

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

8. Tesla Model 3 — 480 шт.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

9. Nissan Leaf — 454 шт.

Nissan Leaf Фото: Nissan

10. Ford Escape — 408 шт.

Ford Escape Фото: Ford

Всего в августе в Украину было ввезено 20,7 тысячи подержанных легковых автомобилей со средним возрастом 8,7 года.

Напомним, недавно о возвращении "Фантомов", исчезнувших с украинских дорог после начала полномасштабного вторжения России, сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский.

Ранее Фокус сообщал , что в последний день лета на дорогах Киева и Киевской области начали работать три полицейских автомобиля без опознавательных знаков. Они фиксируют нарушения правил дорожного движения непосредственно в потоке. Постановления о штрафах водители будут получать, в частности, через приложение "Дія", а также смогут просматривать их в сервисах МВД.

За первый день работы "фантомных патрулей" водителям Киевской области вынесли 810 постановлений за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.