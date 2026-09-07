Самые популярные подержанные авто из-за рубежа: назван топ 10 моделей в Украине
В августе украинский автопарк пополнился 20,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Об этом сообщили в "Укравтопроме".
Наибольшую долю среди импортированных подержанных автомобилей в августе составили бензиновые машины — 52 %. Год назад их доля составляла 48 %.
Электромобили заняли 17 % рынка по сравнению с 26 % в августе 2025 года. Доля дизельных автомобилей осталась на уровне 17 %, доля гибридов выросла с 6 % до 11 %, а доля автомобилей с ГБО — 3 %.
Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в августе украинские номера, составил 8,7 года.
Лидером среди ввезенных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf — 875 автомобилей.
ТОП-10 самых популярных моделей
1. Volkswagen Golf — 875 шт.
2. Volkswagen Tiguan — 775 шт.
3. Nissan Rogue — 707 шт.
4. Audi Q5 — 695 шт.
5. Skoda Octavia — 633 шт.
6. Renault Megane — 532 шт.
7. Tesla Model Y — 494 шт.
8. Tesla Model 3 — 480 шт.
9. Nissan Leaf — 454 шт.
10. Ford Escape — 408 шт.
Всего в августе в Украину было ввезено 20,7 тысячи подержанных легковых автомобилей со средним возрастом 8,7 года.
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