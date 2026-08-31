"Фантомы" уже на дорогах Киева и области: как они фиксируют нарушителей (видео)

С 31 августа на дорогах Киева и Киевской области работают три полицейских автомобиля без опознавательных знаков — "фантомы". Они фиксируют нарушения прямо в потоке, а информация о штрафе будет поступать, в частности, в приложение "Дію" и будет доступна через сервисы МВД.

Об этом сообщила корреспондент ТСН Нелли Ковальская.

Специально оборудованные автомобили могут фиксировать нарушения во время движения. Их камеры выявляют водителей, превышающих скорость, в частности тех, кто движется навстречу "фантому" или в попутном направлении.

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После фиксации система считывает и распознает номерной знак автомобиля. Данные проверяются в базах, после чего информация поступает в систему автоматической фиксации, которая формирует постановление об административном правонарушении.

"Фантомы" могут работать не только в автоматическом режиме. Спецавтомобили оснащены двумя видеокамерами, которые фиксируют нарушения впереди и сзади служебного автомобиля. В случае серьезного нарушения, например, создания аварийной ситуации, инспекторы могут остановить водителя.

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Что известно о "Фантомах"

Об этом ранее также сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, "фантомы" — это автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных, но оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств.

Такие системы могут измерять скорость как во время движения самого "фантома", так и когда автомобиль стоит. Практически все нарушения скоростного режима будут фиксироваться без остановки транспортного средства нарушителя.

Белошицкий отметил, что проект "Фантом" начал работу ещё в 2021 году, но из-за полномасштабной войны его приостановили. Теперь его возобновили, в частности, на фоне громких ДТП последних месяцев.

В настоящее время "фантомы" работают в Киеве и области. В дальнейшем проект планируется расширить на другие регионы, а количество таких автомобилей — увеличить.

Ранее министр внутренних дел Иван Выговский сообщал, что до начала полномасштабной войны "фантомы" проработали всего месяц. За это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей, превысивших скорость.

"Повышение безопасности дорожного движения — одна из задач Министерства. Речь идет не только о штрафах и ужесточении ответственности. Речь идет о комплексе мер, которые позволят улучшить культуру поведения на дороге", — подчеркнул Иван Выговский.

По словам Белошицкого, главная цель возвращения "фантомов" — сократить число пострадавших и погибших на дорогах Украины.

Ранее министр внутренних дел Иван Выговский объявил о возвращении "фантомов" на дороги. Он отмечал, что до начала полномасштабной войны эти автомобили проработали всего месяц, но за это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей, превысивших скорость.

Выговский подчеркнул, что возвращение "фантомов" является частью мер по повышению безопасности дорожного движения. По его словам, речь идет не только о штрафах и ужесточении ответственности, но и об улучшении культуры поведения водителей на дорогах.