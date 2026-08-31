"Фантоми" уже на дорогах Києва та області: як вони фіксують порушників (відео)

Від 31 серпня на дорогах Києва та Київської області працюють три поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків — "фантоми". Вони фіксують порушення просто в потоці, а інформація про штраф надходитиме, зокрема, у "Дію" та буде доступна через сервіси МВС.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Спеціально обладнані автомобілі можуть фіксувати порушення під час руху. Їхні камери визначають водіїв, які перевищують швидкість, зокрема тих, хто рухається назустріч “фантому” або в попутному напрямку.

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Після фіксації система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля. Дані перевіряють у базах, після чого інформація надходить до системи автоматичної фіксації, яка формує постанову про адміністративне правопорушення.

“Фантоми” можуть працювати не лише автоматично. Спецавтомобілі обладнані двома відеокамерами, які записують порушення попереду та позаду службової машини. Якщо йдеться про серйозне порушення, наприклад створення аварійної ситуації, інспектори можуть зупинити водія.

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Що відомо про “Фантоми”

Про це раніше також повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, “фантоми” — це автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних, але мають системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів.

Такі системи можуть вимірювати швидкість як під час руху самого “фантома”, так і коли автомобіль стоїть. Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуть без зупинки транспортного засобу порушника.

Білошицький зазначив, що проєкт “Фантом” почав працювати ще у 2021 році, але через повномасштабну війну його згорнули. Тепер його поновили, зокрема на тлі резонансних ДТП останніх місяців.

Наразі “фантоми” працюють у Києві та області. Надалі проєкт планують розширити на інші регіони, а кількість таких автомобілів збільшити.

Раніше міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомляв, що перед початком повномасштабної війни “фантоми” пропрацювали лише місяць. За цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість.

“Підвищення безпеки дорожнього руху — одне із завдань Міністерства. Мова не йде виключно про штрафи та посилення відповідальності. Йдеться про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру на дорозі”, — підкреслив Іван Вигівський.

За словами Білошицького, головна мета повернення “фантомів” — зменшити кількість потерпілих і загиблих на дорогах України.

Раніше міністр внутрішніх справ Іван Вигівський анонсував повернення “фантомів” на дороги. Він зазначав, що до початку повномасштабної війни ці автомобілі пропрацювали лише місяць, але за цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість.

Вигівський підкреслював, що повернення “фантомів” є частиною заходів для підвищення безпеки дорожнього руху. За його словами, йдеться не лише про штрафи та посилення відповідальності, а й про покращення культури поведінки водіїв на дорогах.