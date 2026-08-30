На дорогах Украины уже 1 сентября появятся "фантомы": что нужно знать водителям

С понедельника, 1 сентября, на дорогах в Киеве и Киевской области начнут фиксацию нарушений скоростного режима три специальных патрульных автомобиля, известных как “фантомы.” Их количество будет расти, а также они появятся в других регионах страны.

С 1 сентября на дорогах появятся специальные патрульные автомобили, которые не отличаются от других, но оснащены системами фиксации нарушений скорости, которые работают и во время движения, и когда стоят на месте. Сначала три "фантома" появятся в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Что же такое "фантомы"?

Это специальные патрульные автомобили, которые оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скорости движения. Эти автомобили не отличить от обычных машин.

Как происходит фиксация нарушения скорости?

"Фантомы" в автоматическом режиме фиксируют нарушение скорости движения водителем транспортного средства с помощью специальной системы контроля скорости. При этом фиксация правонарушения происходит как во время движения "фантома", так и тогда, когда он стоит на месте. Фиксация нарушения скорости происходит в попутном и встречном направлении движения специального патрульного автомобиля.

Відео дня

Фиксация правонарушения происходит в автоматическом режиме, в большинстве случаев без остановки транспортного средства правонарушителя, после чего автоматически формируется постановление об административном правонарушении.

Большинство нарушений будут фиксироваться автоматически, без остановки водителя: система распознает номер, проверяет данные и формирует постановление о штрафе.

Фиксация нарушений скорости может происходить и в неавтоматическом режиме

"Фантомы" могут также фиксировать нарушение скорости в неавтоматическом режиме с помощью двух камер. Специальный патрульный автомобиль будет наблюдать за машинами, которые едут перед ним и за ним. В случае фиксации опасных нарушений правил дорожного движения, например, создание аварийной ситуации, патрульные могут остановить водителя в соответствии с требованиями ст. 35 ЗУ "О Национальной полиции" и рассмотреть дело об административном правонарушении.

Напоминаем, что глава МВД Иван Выговский ранее сообщил о том, что "фантомы" вернутся на дороги Украины.

Также Фокус писал о том, что в Киеве появился новейший британский суперкар с 700-сильным двигателем Mercedes.