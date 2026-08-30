На дорогах України вже 1 вересня з'являться "фантоми": що потрібно знати водіям

З понеділка, 1 вересня, на дорогах Києва та Київської області три спеціальні патрульні автомобілі, відомі як "фантоми", почнуть фіксувати порушення швидкісного режиму. Їхня кількість зростатиме, а також вони з’являться в інших регіонах країни.

З 1 вересня на дорогах з’являться спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищень швидкості, що працюють як під час руху, так і під час стоянки. Спочатку три "фантоми" з'являться в Києві та Київській області. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що ж таке "фантоми"?

Це спеціальні патрульні автомобілі, які оснащені сучасними системами автоматичного фіксування перевищень швидкості. Ці автомобілі не відрізняються від звичайних машин.

Як відбувається фіксація перевищення швидкості?

"Фантоми" в автоматичному режимі фіксують перевищення швидкості водієм транспортного засобу за допомогою спеціальної системи контролю швидкості. При цьому фіксація правопорушення відбувається як під час руху "фантома", так і тоді, коли він стоїть на місці. Фіксація перевищення швидкості відбувається в попутному та зустрічному напрямках руху спеціального патрульного автомобіля.

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Фіксація правопорушення відбувається в автоматичному режимі, у більшості випадків без зупинки транспортного засобу правопорушника, після чого автоматично формується постанова про адміністративне правопорушення.

Більшість порушень фіксуватимуться автоматично, без зупинки водія: система розпізнає номер, перевіряє дані та формує постанову про штраф.

Фіксація перевищень швидкості може відбуватися й у неавтоматичному режимі

"Фантоми" також можуть фіксувати перевищення швидкості в неавтоматичному режимі за допомогою двох камер. Спеціальний патрульний автомобіль стежитиме за автомобілями, що рухаються попереду та позаду нього. У разі фіксації небезпечних порушень правил дорожнього руху, наприклад, створення аварійної ситуації, патрульні можуть зупинити водія відповідно до вимог ст. 35 Закону України "Про Національну поліцію" та розглянути справу про адміністративне правопорушення.

Нагадуємо, що глава МВС Іван Вигівський раніше повідомив, що "фантоми" повернуться на дороги України.

Також "Фокус" повідомляв , що в Києві з’явився новітній британський суперкар із 700-сильним двигуном Mercedes.