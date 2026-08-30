В Киеве появился новейший британский суперкар с 700-сильным двигателем Mercedes (фото)

В Киеве сфотографировали новый Aston Martin DB12 S. 700-сильный суперкар способен развивать скорость до 325 км/ч.

Суперкар Aston Martin DB12 S — новейшая версия модели, выпуск которой начался в этом году. Судя по транзитным номерам, автомобиль приобрели совсем недавно. Его фотографии опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Aston Martin DB12 S получил обвес, спойлер и четыре выхлопные трубы Фото: Topcars UA

Aston Martin DB12 S — заряженная версия купе. Он сохранил 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG, но его мощность увеличили с 680 до 700 к. с. Пиковый крутящий момент составляет 800 Н∙м. Также установили более громкую спортивную выхлопную систему.

Салон Aston Martin DB12 S отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Topcars UA

Новый Aston Martin DB12 S способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и развивать скорость 325 км/ч. Кроме того, была перенастроена подвеска с адаптивными амортизаторами и установлены новые карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

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Отличить суперкар Aston Martin DB12 S от стандартного купе можно по более агрессивному переднему бамперу, карбоновому обвесу и заднему спойлеру, а также по четырём выхлопным трубам.

Aston Martin DB12 S способен разгоняться до сотни за 3,5 с Фото: Topcars UA

Кроме того, установлены специальные 21-дюймовые диски. В салоне обновлена отделка — здесь сочетаются кожа, алькантара и карбон.

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