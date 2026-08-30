У Києві з'явився новітній британський суперкар із 700-сильним двигуном Mercedes (фото)

У Києві сфотографували новий Aston Martin DB12 S. 700-сильний суперкар здатен розвинути 325 км/год.

Суперкар Aston Martin DB12 S — найновіша версія моделі, яку почали випускати цьогоріч. Судячи з транзитних номерів, авто зовсім недавно придбали. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Aston Martin DB12 S отримав обвіс, спойлер та чотири вихлопні труби Фото: Topcars UA

Aston Martin DB12 S – заряджений варіант купе. Він зберігає 4,0-літровий V8 твін-турбо від Mercedes-AMG, але його потужність збільшили з 680 до 700 к. с. Піковий крутний момент становить 800 Н∙м. Також встановили гучніший спортивний вихлоп.

Салон Aston Martin DB12 S оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Topcars UA

Новий Aston Martin DB12 S здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с та розвинути 325 км/год. Крім того, переналаштували підвіску з адаптивними амортизаторами та встановили нові карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду.

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Відрізнити суперкар Aston Martin DB12 S від стандартного купе можна за агресивнішим переднім бампером, карбоновими обвісом і заднім спойлером, а також чотирма вихлопними трубами.

Aston Martin DB12 S здатен розігнатися до сотні за 3,5 с Фото: Topcars UA

Крім того, встановлені особливі 21-дюймові диски. У салоні змінене оздоблення — поєднуються шкіра, алькантара і карбон.

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