Українець відроджує відомий бренд суперкарів: представлено екстравагантну модель (фото)

Бренд Spyker повертається на ринок завдяки українському інвестору. Первістком відродженої компанії стане яскраве 800-сильне купе C8 Preliator XXV.

Новий суперкар Spyker C8 Preliator XXV показали на Автомобільному тижні в Монтереї. Про це повідомляє видання Autocar.

Двері авто піднімаються догори

Нідерландська компанія Spyker відома ще з 1880 року. Вона починала з карет, а потім виробляла літаки та автомобілі.

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У ХХІ сторіччі Spyker почав виготовляти ексклюзивні суперкари, проте збанкрутував. Тепер компанію відроджують, а її співвласником став український бізнесмен Володимир Носов.

В оздобленні салону поєднуються шкіра та гофрований алюміній

Як і попередні моделі марки, купе Spyker C8 Preliator XXV витримане в екстравагантному неокласичному стилі. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари та велика кількість позолочених деталей. Колеса нагадують пропелери, а ліхтарі – сопла реактивних двигунів. Двері піднімаються догори.

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Співвласником Spyker став українець

У салоні прилади та перемикачі також витримані в авіаційному стилі. В оздобленні використали шкіру та гофрований алюміній бронзового кольору, а дах повністю прозорий.

Новий Spyker C8 Preliator XXV оснастили 4,0-літровим V8 твін-турбо Audi на 800 к. с. і 1000 Нм, а також 6-ступінчастою механічною КПП. 1,4-тонне купе здатне розвинути понад 350 км/год.

Spyker D12 Peking-to-Paris

Усього збираються випустити 25 купе Spyker C8 Preliator XXV. Також у планах нідерландської компанії – повернення в перегони і запуск у виробництво кросовера Spyker D12 Peking-to-Paris, перший прототип якого показали ще в 2006 році.

Між іншим, на автошоу в Монтереї презентували і відроджений суперкар Lamborghini Diablo.

Також Фокус писав, що найшвидше авто 80-х отримало сучасного наступника.