Втілили мрію засновника: перший суперкар McLaren відродили і запустять у виробництво (фото)

Суперкар McLaren M6 отримав сучасного наступника. Нова модель вирізняється дизайном у стилі 70-х та матиме механічну коробку передач.

Новий McLaren McL 6 GT презентували на Автомобільному тижні в Монтереї (США) і планують виробляти з 2028 року. Про авто розповіли на офіційному сайті McLaren.

McLaren McL 6 GT випускатимуть із 2028 року Фото: McLaren

Новий суперкар показали поряд зі знаменитим предком — McLaren M6 GT 1970 року, який британці нещодавно відтворили. Ця модель мала стати першим серійним McLaren, проте трагічна смерть засновника компанії Брюса Макларена не дала довести проєкт до кінця.

Авто отримає механічну коробку передач Фото: McLaren

Тепер мрію Брюса Макларена все ж вирішили втілити в життя. Суперкар McLaren McL 6 GT має сучасний вигляд, але нагадує модель 1970 року силуетом, крупними фарами та тонкими ліхтарями. В основі авто лежить легкий карбоновий монокок.

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Салон McLaren McL 6 GT показали частково. В оздобленні використали карбон та алькантару, а цифровий щиток приладів поєднується з фізичними перемикачами.

McLaren McL 6 GT оснастять атмосферним V8 Фото: McLaren

Характеристики McLaren McL 6 GT обіцяють розкрити ближче до дати початку виробництва. Зазначається лише, що суперкар отримає атмосферний V8 та 6-ступінчасту механічну КПП. Таким чином, це буде перша модель із механікою з часів легендарного McLaren F1 90-х.

Між іншим, у Монтереї презентували і відроджений суперкар Lamborghini Diablo.

Також Фокус писав, що сучасного наступника отримало і найшвидше авто 80-х.