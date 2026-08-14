Воплотили мечту основателя: первый суперкар McLaren возродили и запустят в производство (фото)

Суперкар McLaren M6 получил современного преемника. Новая модель отличается дизайном в стиле 70-х и будет оснащена механической коробкой передач.

Новый McLaren McL 6 GT был представлен на Автомобильной неделе в Монтерее (США), а его производство планируется начать с 2028 года. Об автомобиле рассказали на официальном сайте McLaren.

McLaren McL 6 GT начнут выпускать с 2028 года Фото: McLaren

Новый суперкар был представлен рядом со знаменитым предком — McLaren M6 GT 1970 года, который британцы недавно воссоздали. Эта модель должна была стать первым серийным McLaren, однако трагическая смерть основателя компании Брюса Макларена не позволила довести проект до конца.

Автомобиль будет оснащен механической коробкой передач Фото: McLaren

Теперь мечту Брюса Макларена всё-таки решили воплотить в жизнь. Суперкар McLaren McL 6 GT имеет современный облик, но напоминает модель 1970 года своим силуэтом, крупными фарами и тонкими задними фонарями. В основе автомобиля лежит лёгкий карбоновый монокок.

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Салон McLaren McL 6 GT был представлен частично. В отделке использованы карбон и алькантара, а цифровая приборная панель сочетается с физическими переключателями.

McLaren McL 6 GT будет оснащен атмосферным двигателем V8 Фото: McLaren

Характеристики McLaren McL 6 GT обещают раскрыть ближе к дате начала производства. Отмечается лишь, что суперкар получит атмосферный V8 и 6-ступенчатую механическую КПП. Таким образом, это будет первая модель с механикой со времён легендарного McLaren F1 90-х годов.

Кстати, в Монтерее представили и возрожденный суперкар Lamborghini Diablo.

Также Фокус писал, что современного преемника обрело и самое быстрое авто 80-х.