Украинец возрождает известный бренд суперкаров: представлена экстравагантная модель (фото)

Бренд Spyker возвращается на рынок благодаря украинскому инвестору. Первым модельным рядом возрожденной компании станет яркое 800-сильное купе C8 Preliator XXV.

Новый суперкар Spyker C8 Preliator XXV был представлен на Автомобильной неделе в Монтерее. Об этом сообщает издание Autocar.

Двери автомобиля поднимаются вверх

Нидерландская компания Spyker известна ещё с 1880 года. Она начинала с производства карет, а затем перешла к производству самолётов и автомобилей.

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В XXI веке компания Spyker начала производить эксклюзивные суперкары, однако обанкротилась. Сейчас компанию возрождают, а её совладельцем стал украинский бизнесмен Владимир Носов.

В отделке салона сочетаются кожа и гофрированный алюминий

Как и предыдущие модели этой марки, купе Spyker C8 Preliator XXV выполнено в экстравагантном неоклассическом стиле. У него широкая решетка радиатора, косо расположенные фары и большое количество позолоченных деталей. Колеса напоминают пропеллеры, а задние фонари — сопла реактивных двигателей. Двери поднимаются вверх.

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В салоне приборы и переключатели также выполнены в авиационном стиле. В отделке использованы кожа и гофрированный алюминий бронзового цвета, а крыша полностью прозрачная.

Новый Spyker C8 Preliator XXV оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Audi мощностью 800 к. с. и крутящим моментом 1000 Нм, а также 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это 1,4-тонное купе способно развивать скорость свыше 350 км/ч.

Spyker D12 "Пекин — Париж"

Всего планируется выпустить 25 купе Spyker C8 Preliator XXV. Также в планах нидерландской компании — возвращение в гонки и запуск в производство кроссовера Spyker D12 Peking-to-Paris, первый прототип которого был представлен ещё в 2006 году.

Кстати, на автошоу в Монтерее также был представлен возрождённый суперкар Lamborghini Diablo.

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