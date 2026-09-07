Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: названий топ 10 моделей в Україні

У серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це повідомили в "Укравтопромі".

Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто у серпні становили бензинові машини — 52%. Рік тому їхня частка була 48%.

Електромобілі охопили 17% ринку проти 26% у серпні 2025 року. Частка дизельних авто залишилася на рівні 17%, гібридів зросла з 6% до 11%, а автомобілів з ГБО — 3%.

Середній вік вживаних автомобілів, які у серпні отримали українські номери, становив 8,7 року.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf — 875 автомобілів.

ТОП-10 найпопулярніших моделей

1. Volkswagen Golf — 875 од.

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

2. Volkswagen Tiguan — 775 од.

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

3. Nissan Rogue — 707 од.

Nissan Rogue Фото: Nissan

4. Audi Q5 — 695 од.

Audi Q5 Фото: Audi

5. Skoda Octavia — 633 од.

Відео дня

Skoda Octavia Фото: Skoda

6. Renault Megane — 532 од.

Renault Megane Фото: Renault

7. Tesla Model Y — 494 од.

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

8. Tesla Model 3 — 480 од.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

9. Nissan Leaf — 454 од.

Nissan Leaf Фото: Nissan

10. Ford Escape — 408 од.

Ford Escape Фото: Ford

Загалом у серпні в Україну ввезли 20,7 тисячі вживаних легковиків із середнім віком 8,7 року.

Нагадаємо, нещодавно про повернення "Фантомів", які зникли з українських доріг після початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Раніше Фокус писав, що в останній день літа на дорогах Києва та Київської області почали працювати три поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків. Вони фіксують порушення правил дорожнього руху безпосередньо в потоці. Постанови про штрафи водії отримуватимуть, зокрема, через "Дію", а також зможуть переглядати їх у сервісах МВС.

За перший день роботи "фантомних патрулів" водіям Київщини винесли 810 постанов за порушення ПДР, які зафіксували в автоматичному режимі.