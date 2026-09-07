Найпопулярніші вживані авто з-за кордону: названий топ 10 моделей в Україні
У серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Про це повідомили в "Укравтопромі".
Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто у серпні становили бензинові машини — 52%. Рік тому їхня частка була 48%.
Електромобілі охопили 17% ринку проти 26% у серпні 2025 року. Частка дизельних авто залишилася на рівні 17%, гібридів зросла з 6% до 11%, а автомобілів з ГБО — 3%.
Середній вік вживаних автомобілів, які у серпні отримали українські номери, становив 8,7 року.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf — 875 автомобілів.
ТОП-10 найпопулярніших моделей
1. Volkswagen Golf — 875 од.
2. Volkswagen Tiguan — 775 од.
3. Nissan Rogue — 707 од.
4. Audi Q5 — 695 од.
5. Skoda Octavia — 633 од.
6. Renault Megane — 532 од.
7. Tesla Model Y — 494 од.
8. Tesla Model 3 — 480 од.
9. Nissan Leaf — 454 од.
10. Ford Escape — 408 од.
Загалом у серпні в Україну ввезли 20,7 тисячі вживаних легковиків із середнім віком 8,7 року.
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