"Фантоми" за перший день виписали понад 800 штрафів водіям на Київщині, — Нацполіція

За перший день роботи "фантомних патрулів" у Києві та Київській області винесли 810 постанов за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

За його словами, “фантомні патрулі” повернулися на дороги України 31 серпня.

Білошицький зазначив, що 810 постанов за один день — це 810 випадків порушення встановлених обмежень швидкості. Він закликав водіїв керувати відповідально.

Що відомо про “Фантоми”

Про роботу”фантомів” раніше розповідав начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Це автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин, але обладнані системами для вимірювання швидкості транспортних засобів.

Обладнання дозволяє контролювати швидкість як під час руху патрульного автомобіля, так і коли він стоїть. У більшості випадків порушення швидкісного режиму фіксують без зупинки водія.

Відео дня

Проєкт “Фантом” запустили ще у 2021 році, однак після початку повномасштабної війни його роботу припинили. Тепер патрульні автомобілі повернули на дороги, зокрема на тлі резонансних ДТП останніх місяців.

Наразі “фантоми” працюють у Києві та Київській області. У майбутньому їх планують запустити в інших регіонах і збільшити кількість таких автомобілів.

Нагадаємо, що перед початком повномасштабної війни “фантоми” працювали лише місяць. За цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості, повідомляв міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

31 серпня на дорогах Києва та Київської області почали працювати три поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків — “фантоми”. Вони фіксують порушення безпосередньо в потоці, а інформація про штрафи може надходити водіям у “Дію” та бути доступною через сервіси МВС.