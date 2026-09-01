"Фантомы" за первый день выписали более 800 штрафов водителям в Киевской области, — Нацполиция

За первый день работы "фантомных патрулей" в Киеве и Киевской области было вынесено 810 постановлений о нарушении правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

По его словам, "фантомные патрули" вернулись на дороги Украины 31 августа.

Белошицкий отметил, что 810 протоколов за один день — это 810 случаев нарушения установленных ограничений скорости. Он призвал водителей вести машину ответственно.

Что известно о "Фантомах"

О работе "фантомов" ранее рассказывал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Это автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин, но оснащены системами измерения скорости транспортных средств.

Оборудование позволяет контролировать скорость как во время движения патрульного автомобиля, так и когда он стоит. В большинстве случаев нарушения скоростного режима фиксируются без остановки водителя.

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Проект "Фантом" был запущен ещё в 2021 году, однако после начала полномасштабной войны его работа была приостановлена. Теперь патрульные автомобили вернулись на дороги, в частности на фоне громких ДТП последних месяцев.

В настоящее время "фантомы" работают в Киеве и Киевской области. В будущем их планируется запустить в других регионах и увеличить количество таких автомобилей.

Напомним, что до начала полномасштабной войны "фантомы" проработали всего месяц. За это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей за превышение скорости, сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

31 августа на дорогах Киева и Киевской области начали работать три полицейских автомобиля без опознавательных знаков — "фантомы". Они фиксируют нарушения непосредственно в дорожном потоке, а информация о штрафах может поступать водителям в приложение "Дія" и быть доступна через сервисы МВД.