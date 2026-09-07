Четыре модели для семьи: эксперты называли худшие и лучшие семейные внедорожники
Покупка семейного автомобиля – это непростая задача. А внедорожника для всей семьи – тем более, ведь к нему повышенные требования: надежность, безопасность и долговечность.
Эксперты, которых опросило издание Go Banking Rates, выбрали два лучших японских внедорожника, которые подойдут семьям с детьми. А также посоветовали, какие внедорожники лучше не покупать, хоть модели и очень популярны.
Хороший выбор: Toyota Highlander/Toyota Grand Highlander
Начальная цена: 45 570 долларов США
Toyota Highlander и ее гибридный аналог Grand Highlander получили высокие оценки от Алекса Блэка, директора по маркетингу и автомобильного эксперта компании EpicVIN .
"Это очень надежный автомобиль с высокой остаточной стоимостью (гибридная версия — это существенное преимущество)", — добавил Блэк.
Форд Смит, основатель и генеральный директор A1 Xpress , согласился с этим, особенно в отношении семей, которые ищут надежный автомобиль на долгие годы.
"Тихий ход, хорошо продуманное пространство и в дизайне нет ничего экспериментального. Это тот тип автомобиля, который покупают, когда им нужно много лет возить детей в школу, за покупками или ездить на выходные", — сказал Смит.
Хороший выбор: Honda Pilot
Начальная цена: 42 195 долларов США
Для больших семей или тех, кто регулярно путешествует с большим количеством людей, Honda Pilot – отличный выбор.
"Действительно очень практичный, удобный в эксплуатации и идеально подходит для детских автокресел и перевозки крупногабаритных предметов", — сказал Блэк.
Плохой выбор: Nissan Pathfinder
Начальная цена: 39 900 долларов США
Несмотря на то, что начальная рекомендованная розничная цена Nissan Pathfinder 2026 года ниже, чем у других моделей в этом списке , но это не лучший выбор для семей. Блэк отметил проблему, на которую жалуются многие водители: "Избегайте некоторых моделей Pathfinder, потому что с трансмиссией возникают настоящие проблемы".
Плохой выбор: Mitsubishi Outlander
Начальная цена: 32 205 долларов США
Еще один японский внедорожник, который не стоит покупать тем, кто ищет семейный внедорожник, это Mitsubishi Outlander, несмотря на то, что у него самая низкая стартовая цена в этом списке.
"Конструкция сидений пытается объять необъятное: втиснуть третий ряд, который не оставляет достаточно места для детей старше дошкольного возраста, а силовой агрегат не всегда кажется рассчитанным на длительные поездки и повседневную эксплуатацию", — считает эксперт.
"Семьи, как правило, много ездят с тяжелыми грузами и рассчитывают на то, что их автомобили быстро восстановятся после интенсивной эксплуатации. Если силовой агрегат не справляется или салон начинает дребезжать в течение нескольких лет, я думаю, его стоимость быстро снижается", — отметил Смит.
Напомним, эксперты назвали четыре модели автомобилей 2026 года, которые отличаются надежностью и могут прослужить не менее десяти лет.
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