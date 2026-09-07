Чотири моделі для родини: експерти визначили найгірші та найкращі сімейні позашляховики

Придбання сімейного автомобіля — це непросте завдання. А позашляховика для всієї родини — тим більше, адже до нього висуваються підвищені вимоги: надійність, безпека та довговічність.

Експерти, яких опитало видання Go Banking Rates, обрали два найкращі японські позашляховики, які підійдуть сім’ям з дітьми. А також порадили, які позашляховики краще не купувати, хоч ці моделі й дуже популярні.

Гарний вибір: Toyota Highlander/Toyota Grand Highlander

Toyota Highlander вважається гарним сімейним автомобілем Фото: Toyota

Початкова ціна: 45 570 доларів США

Toyota Highlander та її гібридний аналог Grand Highlander отримали високі оцінки від Алекса Блека, директора з маркетингу та експерта з автомобілів компанії EpicVIN.

"Це дуже надійний автомобіль із високою залишковою вартістю (гібридна версія — це суттєва перевага)", — додав Блек.

Форд Сміт, засновник і генеральний директор A1 Xpress, погодився з цим, особливо щодо сімей, які шукають надійний автомобіль на довгі роки.

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"Тиха їзда, добре продуманий простір, а в дизайні немає нічого експериментального. Це той тип автомобіля, який купують, коли потрібно багато років возити дітей до школи, за покупками або їздити на вихідні", — сказав Сміт.

Гарний вибір: Honda Pilot

Honda Pilot рекомендують як сімейний позашляховик Фото: З відкритих джерел

Початкова ціна: 42 195 доларів США

Для великих сімей або тих, хто регулярно подорожує великою групою, Honda Pilot — чудовий вибір.

"Дійсно дуже практичний, зручний у використанні та ідеально підходить для дитячих автокрісел і перевезення великогабаритних предметів", — сказав Блек.

Не найкращий вибір: Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder — не найкращий автомобіль для сім"ї

Початкова ціна: 39 900 доларів США

Незважаючи на те, що початкова рекомендована роздрібна ціна Nissan Pathfinder 2026 року нижча, ніж у інших моделей у цьому списку, це не найкращий вибір для сімей. Блек зазначив проблему, на яку скаржаться багато водіїв: "Уникайте деяких моделей Pathfinder, тому що з трансмісією виникають серйозні проблеми".

Не найкращий вибір: Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander не рекомендують як сімейний автомобіль Фото: Mitsubishi

Початкова ціна: 32 205 доларів США

Ще один японський позашляховик, який не варто купувати тим, хто шукає сімейний позашляховик, — це Mitsubishi Outlander, незважаючи на те, що він має найнижчу стартову ціну в цьому списку.

"Конструкція сидінь намагається охопити неосяжне: втиснути третій ряд, який не залишає достатньо місця для дітей старше дошкільного віку, а силовий агрегат не завжди здається розрахованим на тривалі поїздки та щоденну експлуатацію", — вважає експерт.

"Сім’ї, як правило, часто їздять з важкими вантажами й розраховують на те, що їхні автомобілі швидко відновляться після інтенсивної експлуатації. Якщо силовий агрегат не справляється або салон починає деренчати протягом декількох років, я думаю, його вартість швидко знижується", — зазначив Сміт.

Нагадаємо, експерти назвали чотири моделі автомобілів 2026 року, які вирізняються надійністю та можуть прослужити щонайменше десять років.

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