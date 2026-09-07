Бюджетные малолитражки исчезают из Европы: есть ли им замена (инфографика)

Купить новую компактную машину с целью экономии становилось всё более сложной задачей — аналитики крупнейшего автоклуба Европы объяснили, почему привычная малолитражка стремительно теряет статус доступного автомобиля.

Малолитражки, которые еще недавно считались самым простым способом приобрести новый автомобиль без лишних затрат, постепенно исчезают с европейского рынка. Причём речь идёт не о субъективных впечатлениях водителей — к такому выводу пришли специалисты крупнейшего немецкого автоклуба ADAC, чей анализ приводит издание Авто24.

Модельный ряд стремительно сокращается

Ford Ka+, Opel Karl и Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Škoda Citigo, Seat Mii, Mitsubishi Space Star — все эти некогда популярные модели уже сняты с производства. Эта судьба не обошла стороной даже электромобиль BMW i3.

Причина вполне логична: производить небольшой автомобиль по низкой цене становится всё труднее из-за ужесточения требований к безопасности и уровню выбросов. Современные системы помощи водителю и дополнительные технологии стоят немалых денег, а компенсировать эти затраты за счет более высокой цены на компактную модель сложнее, чем на большой автомобиль.

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Насколько подорожали малолитражки

Лучше всего эту ситуацию иллюстрирует Opel Corsa: в 2013 году базовая комплектация стоила 11 980 евро, а в 2026 году цена достигла уже 22 890 евро — рост почти вдвое.

Динамика цен на модели автомобилей с 2013 по 2026 год

Похожая динамика наблюдается и у конкурентов: Peugeot 208 с 2020 года подорожал с 15 099 до 24 480 евро, Mini — с 17 254 до 25 500 евро, а Volkswagen Polo — с 15 139 до 20 380 евро.

Динамика цен на модельный ряд автомобилей с 2020 по 2026 год

Электромобили как неожиданный выход

Пока бензиновые малолитражки исчезают с рынка и дорожают, выбор компактных электромобилей, напротив, расширяется. В 2026 году ADAC насчитал 37 электрических моделей в этом сегменте. Deacia Spring предлагается по цене от 16 900 евро, Leapmotor T03 — от 18 990, Renault Twingo — от 19 990, а Citroën ë-C3 — от 20 140 евро.

Компактный электромобиль Renault Twingo

Некоторые электромобили даже дешевеют: Fiat 500 Electric за два года подешевел с 29 490 до 25 990 евро, а электрический Mini — с 32 900 до 27 500 евро.

Динамика цен на электромобили с 2020 по 2026 год

Исчезнут ли доступные автомобили полностью

Эксперты отмечают: малолитражные автомобили не исчезают как класс — просто исчезает их доступная версия с двигателем внутреннего сгорания. Производителям экономически выгоднее выпускать более крупные кроссоверы с более высокой маржой, поэтому старый принцип "купи маленькую машину — сэкономь" постепенно теряет актуальность.

В то же время компактные электромобили дают рынку шанс на второе дыхание. Если конкуренция между производителями будет усиливаться, а цены продолжат снижаться, именно такие модели могут занять нишу бюджетных малолитражек.

Ранее сообщалось, что выбор внедорожника для семьи — задача не из простых, ведь к такому автомобилю предъявляются повышенные требования к надежности, безопасности и долговечности.

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Кроме того, полиция недавно вернула на улицы Киева патрульные автомобили специального назначения, а в МВД рассматривают возможность распространить практику "Фантомов" на другие регионы страны.