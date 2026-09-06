Более 7 тысяч штрафов за первые дни работы "Фантомов": количество спецтранспорта хотят увеличить

Неделю назад полиция вернула на улицы Киева специальные патрульные автомобили. В настоящее время МВД рассматривает возможность появления "Фантомов" в других регионах.

За первые шесть дней работы три спецавтомобиля, которые начали работать в Киеве и области, в автоматическом режиме зафиксировали уже 7012 нарушений скоростного режима. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что нарушения, в частности, фиксировались в случае превышения скорости на 50 и более км/ч.

Кроме того, за это время экипажи патрульной полиции остановили 55 водителей, которые проехали на красный сигнал светофора, пересекли двойную сплошную линию, выехали на встречную полосу или создали аварийную ситуацию на дороге.

В дальнейшем в целях обеспечения безопасности на дорогах в МВД рассматривают вопрос об увеличении количества "Фантомов" в столичном регионе и их появлении в других областях Украины.

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О возвращении "Фантомов", которые были убраны с улиц после полномасштабного вторжения России, предупредил министр внутренних дел Иван Выговский.

Ранее Фокус писал, что в последний день лета на дороги Киева и Киевской области выехали три полицейских автомобиля без опознавательных знаков, которые фиксируют нарушения прямо в потоке. Информация о штрафе будет поступать водителям, в частности, в приложение "Дія", и будет доступна через сервисы МВД.

Напомним, что за первый день работы "фантомных патрулей" водители получили 810 протоколов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.