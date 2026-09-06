Понад 7 тисяч штрафів за перші дні роботи "Фантомів": кількість спецтранспорту хочуть збільшити

Тиждень тому на дороги Києва поліція повернула спеціальні патрульні автомобілі. Наразі МВС опрацьовує можливість появи "Фантомів" в інших регіонах.

За перші шість днів роботи три спецавтомобілі, які почали працювати в Києві та області, в автоматичному режимі зафіксували вже 7012 порушень швидкісного режиму. Про це інформують у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, порушення, зокрема, фіксувалося за перевищення швидкості на 50 і більше км/год.

Також за цей час екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоний сигнал світлофора, перетнули подвійну суцільну лінію, виїхали на зустрічну смугу або ж спричинили аварійну ситуацію на дорозі.

У подальшому для безпеки на дорогах у МВС опрацьовують питання збільшення кількості "Фантомів" у столичному регіоні та їхньої появи в інших областях України.

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Про повернення "Фантомів", які прибрали з вулиць після повномасштабного вторгнення Росії, попередив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Фокус писав, що у останній день літа на дороги Києва та Київської виїхали три поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення просто в потоці. Інформація про штраф надходитиме водіям, зокрема, у "Дію" та буде доступна через сервіси МВС.

Нагадаємо, за перший день роботи "фантомних патрулів" водії отримали 810 постанов за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.