Lamborghini выпустила модель Temerario для полиции со скоростью 343 км/ч, но она не предназначена для погонь

Главная задача спецмашины — сверхсрочная перевозка донорских органов и критически важных медицинских грузов, когда от скорости зависит человеческая жизнь.

Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил новый 907-сильный гибрид Temerario Polizia для государственной полиции страны. Впрочем, несмотря на способность разгоняться до 343 км/ч, этот суперкар не будет патрулировать автомагистрали и выслеживать нарушителей. Об особенностях новинки сообщила компания-производитель.

4 сентября на заводе Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе был представлен новый суперкар Lamborghini Temerario с 4,0-литровым двигателем V8 и тремя электродвигателями, который пополнит автопарк Государственной полиции Италии. Почетными гостями презентации стали министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, председатель и генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн и представитель руководства полиции Ренато Кортезе.

Відео дня

Главная особенность суперкара — гибридная силовая установка мощностью 907 лошадиных сил. Благодаря такой конструкции суперкар обладает впечатляющими динамическими характеристиками:

разгон 0–100 км/ч: 2,7 секунды.

2,7 секунды. Максимальная скорость: 343 км/ч.

Для полиции такие характеристики имеют практическое значение. По данным Lamborghini, автомобиль должен помогать быстро преодолевать расстояния во время самых срочных миссий. Речь идет о срочной перевозке органов для трансплантации и медицинских материалов.

Новый Temerario Polizia получил фирменную сине-белую ливрею с надписью "Polizia", спецсигналы на крыше и трехцветную графику в стиле флага Италии. В салоне сохранена кожаная отделка, однако автомобиль дополнительно оснастят специальной связью и медицинским оборудованием для безопасной перевозки контейнеров.

Новый Temerario Polizia от Lamborghini

Это уже не первая Lamborghini итальянской полиции

Сотрудничество Lamborghini с Государственной полицией Италии продолжается уже более 20 лет. Оно началось в 2004 году, когда полиции был передан первый Lamborghini Gallardo.

Уже в сентябре того же года автомобиль осуществил первую перевозку органов. Впоследствии в полицейский автопарк были добавлены Gallardo LP 560-4, Huracán и Urus Performante, который находится на службе с 2023 года.

Всего за более чем два десятилетия в автопарк Государственной полиции Италии вошло шесть автомобилей Lamborghini. По данным компании, они выполнили более 200 миссий по перевозке органов по всей стране. В Lamborghini отмечают, что в отдельных случаях эти поездки помогли спасти жизни пациентов.

Lamborghini используют и для обучения водителей

Кстати, полицейские Lamborghini выполняют не только специальные медицинские задания. Автомобили также участвуют в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным компании-производителя, за годы сотрудничества такие машины стали частью более 1500 образовательных мероприятий, посвященных безопасному вождению.

Напомним, что в США тюнер из Северной Каролины создал необычный Jeeporghini — гибрид Jeep Wrangler YJ 1995 года и копии Lamborghini Countach. Автомобиль получил кузов суперкара, полный привод, высокий клиренс и 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель Jeep мощностью 180 к. с.

Кроме того, недавно в США создали экстремальный внедорожный суперкар мощностью 800 сил на базе Lamborghini.

Кроме того, Фокус сообщал, что культовый суперкар Lamborghini Diablo возвращается в производство.