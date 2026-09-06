Lamborghini випустила Temerario для поліції зі швидкістю 343 км/год, але він не для погонь

Головне завдання спецмашини — надтермінове транспортування донорських органів та критичних медичних вантажів, де від швидкості залежить людське життя.

Італійський автовиробник Lamborghini представив новий 907-сильний гібрид Temerario Polizia для Державної поліції країни. Втім, попри здатність розганятися до 343 км/год, цей суперкар не патрулюватиме автобани й не висліджуватиме порушників. Про особливості новинки повідомила компанія-виробник.

4 вересня на заводі Lamborghini у Сант-Агата-Болоньєзе було показано новий суперкар Lamborghini Temerario із 4,0-літровим V8 та трьома електромоторами, який поповнить автопарк Державної поліції Італії. Почесними гостями презентації стали міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі, голова та генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн і представник керівництва поліції Ренато Кортезе.

Відео дня

Головна особливість спецкара — гібридна силова установка потужністю 907 кінських сил. Завдяки такій інженерії суперкар має вражаючі динамічні характеристики:

розгін 0–100 км/год: 2,7 секунди.

2,7 секунди. максимальна швидкість: 343 км/год.

Для поліцейської служби такі характеристики мають практичне призначення. За даними Lamborghini, автомобіль повинен допомагати швидко долати відстань під час найбільш термінових місій. Йдеться про термінове транспортування органів для трансплантації та медичних матеріалів.

Новий Temerario Polizia отримав фірмову синьо-білу ліврею з написом "Polizia", спецсигнали на даху та триколірну графіку у стилі прапора Італії. У салоні збережено шкіряне оздоблення, проте авто додатково оснастять спеціальним спецзв'язком і медичним обладнанням для безпечного перевезення контейнерів.

Новий Temerario Polizia від Lamborghini

Це вже не перша Lamborghini італійської поліції

Співпраця Lamborghini з Державною поліцією Італії триває понад 20 років. Вона почалася у 2004 році, коли поліції передали першу Lamborghini Gallardo.

Уже у вересні того ж року автомобіль здійснив перше перевезення органів. Надалі до поліцейського автопарку додали Gallardo LP 560-4, Huracán та Urus Performante, який перебуває на службі з 2023 року.

Загалом за понад два десятиліття до автопарку Державної поліції Італії увійшли шість автомобілів Lamborghini. За даними компанії, вони виконали понад 200 місій із перевезення органів по всій країні. У Lamborghini зазначають, що в окремих випадках ці поїздки допомогли врятувати життя пацієнтів.

Lamborghini використовують і для навчання водіїв

До речі, поліцейські Lamborghini виконують не лише спеціальні медичні місії. Автомобілі також беруть участь у заходах із безпеки дорожнього руху.

За даними фірми-виробника, за роки співпраці такі машини стали частиною понад 1500 освітніх заходів, присвячених безпечному керуванню автомобілем.

Нагадаємо, у США тюнер із Північної Кароліни створив незвичний Jeeporghini — гібрид Jeep Wrangler YJ 1995 року та копії Lamborghini Countach. Автомобіль отримав кузов суперкара, повний привід, високий кліренс і 4,0-літрову "шістку" Jeep потужністю 180 к. с.

Крім того, нещодавно в США створили екстремальний позашляховий суперкар на 800 сил на базі Lamborghini.

Також Фокус розповідав, що у виробництво повертають культовий суперкар Lamborghini Diablo.