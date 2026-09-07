Бюджетні малолітражки зникають з Європи: чи є їм заміна(інфорграфіка)

Купити нову компактну машину заради економії ставало дедалі складнішим завданням – аналітики найбільшого автоклубу Європи пояснили, чому звична малолітражка стрімко втрачає статус доступного авто.

Малолітражки, які ще донедавна вважалися найпростішим способом придбати нове авто без зайвих витрат, поступово зникають з ринку Європи. Причому йдеться не про суб'єктивні враження водіїв – до такого висновку дійшли фахівці найбільшого німецького автоклубу ADAC, чий аналіз наводить видання Авто24.

Модельний ряд стрімко скорочується

Ford Ka+, Opel Karl та Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Škoda Citigo, Seat Mii, Mitsubishi Space Star – усі ці колись популярні моделі вже зняті з виробництва. Не оминула ця доля навіть електричний BMW i3.

Причина цілком логічна: виготовляти маленьке авто дешево стає дедалі важче через посилення вимог до безпеки та рівня викидів. Сучасні системи допомоги водієві та додаткові технології коштують значних грошей, а компенсувати ці витрати вищою ціною для компактної моделі складніше, ніж для великого авто.

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Наскільки подорожчали малолітражки

Найкраще ситуацію демонструє Opel Corsa: у 2013 році базова комплектація коштувала 11 980 євро, а у 2026-му ціна сягнула вже 22 890 євро – зростання майже вдвічі.

Розвиток ціни модельного ряду автомобілів з 2013 по 2026 рік

Схожа динаміка й у конкурентів: Peugeot 208 з 2020 року подорожчав із 15 099 до 24 480 євро, Mini – з 17 254 до 25 500 євро, а Volkswagen Polo – із 15 139 до 20 380 євро.

Розвиток ціни модельного ряду автомобілів з 2020 по 2026 рік

Електромобілі як несподіваний вихід

Поки бензинові малолітражки зникають і дорожчають, вибір компактних електрокарів, навпаки, розширюється. У 2026 році ADAC нарахував 37 електричних моделей у цьому сегменті. Deacia Spring пропонується від 16 900 євро, Leapmotor T03 – від 18 990, Renault Twingo – від 19 990, а Citroën ë-C3 – від 20 140 євро.

Компактний електрокар Renault Twingo

Деякі електрокари навіть дешевшають: Fiat 500 Electric за два роки впав у ціні з 29 490 до 25 990 євро, а електричний Mini – з 32 900 до 27 500 євро.

Розвиток ціни на електромобілі з 2020 по 2026 рік

Чи зникнуть доступні авто повністю

Фахівці наголошують: маленькі автомобілі не зникають як клас – просто зникає їхня доступна версія з двигуном внутрішнього згорання. Виробникам економічно вигідніше випускати більші кросовери з вищою маржею, тому старий принцип "купи маленьке авто – заощадь" поступово втрачає актуальність.

Водночас електричні компакти дають ринку шанс на другий подих. Якщо конкуренція між виробниками зростатиме, а ціни продовжать знижуватися, саме такі моделі можуть зайняти нішу бюджетних малолітражок.

Раніше повідомлялося, що вибір позашляховика для сім'ї – завдання не з простих, адже до такого авто висувають підвищені критерії надійності, безпеки та довговічності.

Також відомо, що спеціалізовані медичні автомобілі виконують критично важливу функцію – термінове перевезення донорських органів, де рахунок іде на хвилини.

Крім того, поліція нещодавно повернула на вулиці Києва патрульні автомобілі спецпризначення, а в МВС розглядають можливість поширити практику "Фантомів" на інші регіони країни.