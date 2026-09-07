Почему не стоит покупать дешевые кнопочные телефоны: эксперт раскрыл правду (фото)

Чтобы гарантированно получить цифровой детокс, не обязательно тратить 200-300 долларов на "глупый" телефон. Достаточно просто изучить настройки своего Android-смартфона.

Минималистичный телефон Light Phone стоит 300 долларов и предлагает ограниченный набор функций. Он подходит тем, кто хотел бы цифрового детокса. Но на практике оказалось, что любой Android-смартфон уже обладает большинством тех функций, что есть у Light Phone — они просто скрыты в настройках, пишет androidpolice.com.

За что вы платите 300 долларов?

У "глупых" телефонов (будь то Light Phone или обычная кнопочная "раскладушка") есть одна общая черта: они полностью убирают все то, что вызывает зависимость от гаджетов. В них нет магазинов приложений, нет алгоритмических лент новостей и нет возможности часами заниматься скроллингом. Все, что остается, — это звонки, SMS и калькулятор. Привлекательность такого устройства кроется не в его технических характеристиках, а в отсутствии "наворотов".

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Именно это "отсутствие" людям и продают. Покупая такой телефон, пользователи платят не за устройство, а за "лучшую версию себя" — человека, который физически не сможет открыть Instagram, стоя на красном сигнале светофора. Сила воли не безгранична. Куда проще полностью устранить соблазн, чем каждый раз бороться с желанием потянуться к телефону при каждом звуковом сигнале.

Однако, чтобы убрать этот соблазн, вовсе не обязательно покупать новый гаджет. Достаточно просто изучить настройки своего Android-смартфона.

Телефон Nokia Фото: Future

Блокировка приложений, крадущих время

Инструмент "Цифровое благополучие" (Digital Wellbeing) годами тихо существует в настройках Android, но большинство пользователей о нем даже не знают.

"Режим концентрации" (Focus Mode) позволяет выбрать конкретные приложения и полностью приостановить их работу. Пока этот режим активен, иконки выбранных программ на рабочем столе становятся серыми. Их нельзя запустить, если не отключить режим. Этот простой шаг создает необходимый барьер, который заставляет лишний раз задуматься: а нужно ли туда заходить? Кроме того, этот режим можно настроить по расписанию. Например, он может автоматически включаться в рабочие часы, избавляя от необходимости активировать его вручную.

Смартфон Light Phone Фото: The Light Phone Inc

Черно-белый экран, беззвучные уведомления и ежедневные лимиты

"Режим сна" (Bedtime Mode) работает схожим образом, но строго по расписанию. В заданное вами время он переводит экран в оттенки серого, отключает звуки уведомлений и затемняет обои рабочего стола.

Лишение экрана красок может показаться мелочью, но те же устройства вроде Light Phone не просто так сделаны черно-белыми. Это мгновенно лишает приложения той визуальной привлекательности, на которую они изначально запрограммированы. А если совместить это с таймерами приложений (App Timers), то можно жестко ограничить время использования конкретных программ в день.

Сделав это, пользователи бесплатно получат огромную часть того функционала, ради которого покупают "глупые" телефоны.

Может потребоваться несколько попыток, чтобы скоординировать эти режимы между собой и чтобы они не конфликтовали. Рядом с ними также есть режим "Не беспокоить" (Do Not Disturb), но он работает немного иначе: просто заглушает уведомления, но никак не мешает зайти в само приложение.

Рабочий стол смартфона Фото: gsmarena.com

Пустой рабочий стол

Главный трюк "глупого" телефона заключается не в том, что его приложения где-то спрятаны, а в том, что на его экране нет ничего, кроме самых важных функций.

Современный Android способен приблизиться к этому состоянию даже без установки сторонних лаунчеров. Если скрыть лишние иконки, удалить виджеты и перейти на простой одноколоночный интерфейс, то можно убрать большую часть визуального шума, который так и манит нажать на экран.

Сейчас настроить это гораздо проще, чем раньше, и не придется заставлять систему делать то, для чего она не предназначена. Можно, к примеру, оставить функцию "Самое главное" (At a Glance), ведь цель — не абсолютный аскетизм, а лишь устранение факторов, которые бесцельно крадут внимание.

Экраны смартфонов Фото: androidauthority.com

Программный запрет никогда не будет таким же надежным, как физическое отсутствие

Этот способ на 100% не заменяет покупку условного Light Phone. Все отвлекающие приложения по-прежнему физически установлены, и пользователи могут вернуть к ним доступ в один клик через настройки.

Настоящий "глупый" телефон технически не способен запустить Instagram, а обычный смартфон сделает это, как только у человека иссякнет сила воли. Покупка отдельного устройства создает жесткую физическую границу, которую нельзя отключить программным тумблером.

Просто стоит попробовать использовать встроенные инструменты смартфона в течение двух недель, прежде чем покупать гаджет, умеющий гораздо меньше, чем текущий телефон. В худшем случае все настройки просто будут возвращены назад. В лучшем — можно сэкономить 300 долларов и понять, что никакая кнопочная "раскладушка" не нужна.

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