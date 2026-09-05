Чтобы смартфоны Xiaomi работали лучше: уже доступно обновление HyperOS 4 (фото)
Сентябрьское обновление лаунчера Xiaomi HyperOS 4 уже можно скачать и установить.
Компания Xiaomi выпустила новое обновление для системного лаунчера HyperOS 4. В списке изменений указано лишь улучшение стабильности, без добавления новых функций, передает ximitime.com.
Данное обновление лаунчера взято непосредственно из прошивки Xiaomi HyperOS 4. Однако оно также совместимо с некоторыми устройствами, работающими на сборках HyperOS 3.1, что позволяет более широкому кругу смартфонов и планшетов Xiaomi воспользоваться этими улучшениями. Пользователи могут загрузить обновление через приложение MemeOS Enhancer или на сайте MemeOSUpdates.com, где представлены списки совместимых прошивок и пакетов системных приложений.
Список изменений краток и содержит лишь пункт "Улучшенная стабильность", что указывает на исправление ошибок и снижение частоты сбоев или неполадок в работе приложения. Такой ограниченный объем изменений характерен для технического обновления, направленного на поддержание работоспособности, а не для добавления новых возможностей. После установки этой версии пользователи устройств с HyperOS 4 или определенными сборками HyperOS 3.1 могут рассчитывать на более плавную работу лаунчера.
Пользователи, желающие проверить возможность обновления или найти новые сборки, могут это сделать при помощи приложения MemeOS Enhancer. Кроме того, пакет прошивки и APK-файл лаунчера доступны на сайте MemeOSUpdates.com. Оба инструмента помогают пользователям следить за развитием экосистемы Xiaomi. Доступность функций и обновлений может зависеть от конкретного устройства, региона и версии HyperOS.
Данное обновление лаунчера последовало за ранее выпущенной версией 8.01.02.5378 для HyperOS 3.1, которая также была направлена на повышение стабильности и исправление ошибок без детализации конкретных изменений, напоминает издание.
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