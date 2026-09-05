Чтобы смартфоны Xiaomi работали лучше: уже доступно обновление HyperOS 4 (фото)

Сентябрьское обновление лаунчера Xiaomi HyperOS 4 уже можно скачать и установить.

Компания Xiaomi выпустила новое обновление для системного лаунчера HyperOS 4. В списке изменений указано лишь улучшение стабильности, без добавления новых функций, передает ximitime.com.

Данное обновление лаунчера взято непосредственно из прошивки Xiaomi HyperOS 4. Однако оно также совместимо с некоторыми устройствами, работающими на сборках HyperOS 3.1, что позволяет более широкому кругу смартфонов и планшетов Xiaomi воспользоваться этими улучшениями. Пользователи могут загрузить обновление через приложение MemeOS Enhancer или на сайте MemeOSUpdates.com, где представлены списки совместимых прошивок и пакетов системных приложений.

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Список изменений краток и содержит лишь пункт "Улучшенная стабильность", что указывает на исправление ошибок и снижение частоты сбоев или неполадок в работе приложения. Такой ограниченный объем изменений характерен для технического обновления, направленного на поддержание работоспособности, а не для добавления новых возможностей. После установки этой версии пользователи устройств с HyperOS 4 или определенными сборками HyperOS 3.1 могут рассчитывать на более плавную работу лаунчера.

Смартфон Xiaomi 14 Фото: phonearena.com

Пользователи, желающие проверить возможность обновления или найти новые сборки, могут это сделать при помощи приложения MemeOS Enhancer. Кроме того, пакет прошивки и APK-файл лаунчера доступны на сайте MemeOSUpdates.com. Оба инструмента помогают пользователям следить за развитием экосистемы Xiaomi. Доступность функций и обновлений может зависеть от конкретного устройства, региона и версии HyperOS.

Данное обновление лаунчера последовало за ранее выпущенной версией 8.01.02.5378 для HyperOS 3.1, которая также была направлена ​​на повышение стабильности и исправление ошибок без детализации конкретных изменений, напоминает издание.

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