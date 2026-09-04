PlayStation 5 позволит смотреть 100 телеканалов бесплатно, но есть одно условие (фото)

PlayStation 5 позволит смотреть фильмы, сериалы, спортивные состязания, новости, аниме и многое другое.

Sony PlayStation 5 предлагает доступ к бесплатному телевидению в прямом эфире. Более того, пользователи смогут получить доступ к этим каналам непосредственно через вкладку "Медиа", и все, что нужно, — это учетная запись My PlayStation, пишет bgr.com.

Этот новый сервис с поддержкой рекламы призван конкурировать с другими аналогичными бесплатными сервисами. Однако пока он доступен только в США. На очереди и Канада. Когда он заработает в Европе, пока не известно.

В пресс-релизе от 31 августа 2026 года Sony заявляет, что пользователи смогут получить доступ к более чем 100 различным каналам в прямом эфире, предлагающим контент от спорта до фильмов, телешоу, новостей, погоды и даже аниме благодаря тому, что компания владеет Crunchyroll. Хотя компания не раскрывает полный список доступных каналов, пользователи также получат доступ к контенту от авторов, обычно представленных на более ориентированных на социальные сети платформах, таких как YouTube.

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Приставка PlayStation 5 Фото: Из открытых источников

Что нужно сделать, чтобы смотреть прямые трансляции на PS 5?

Благодаря Sony Pictures Television, владельцы PS5 в США теперь могут смотреть прямые трансляции без подписки PS Plus — достаточно учетной записи PlayStation. Хотя такие приложения, как Tubi и Pluto TV, предоставляют пользователям доступ к более чем 200 каналам потокового вещания, фильмам и дополнительному контенту, легкий доступ к огромному количеству контента может быть дополнительным преимуществом (даже если он содержит рекламу).

Начать работу довольно просто:

На PS5 откройте вкладку "Медиа".

Выберите значок "Прямая трансляция на PS5".

Выберите "Войти с помощью моей учетной записи PlayStation".

После входа в систему консоль начнет подключаться к Live TV для начала просмотра. Что касается доступного контента, пользователи могут рассчитывать на каналы с фильмами, включая MovieSphere от Lionsgate, One Horror Hits и Cinevault. В категории телешоу пользователи могут ожидать такие хиты, как "Ходячие мертвецы", "Фактор страха" и другие. Также будут доступны аниме, спортивные программы NBC Sports, UFC, NASCAR и другие.

Как и Tubi, и Pluto TV, пользователи PS5 также могут ожидать программ от создателей контента или других "развлекательных проектов от создателей", включая "The Ringer" от Spotify, "Hot Ones" и контент, посвященный киберспорту. Новости и погода будут предоставляться NBC News Now, Fox Weather и LiveNOW от Fox, и Sony обещает, что новый контент будет появляться "со временем".

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