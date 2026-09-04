PlayStation 5 позволит смотреть 100 телеканалов бесплатно, но есть одно условие (фото)
PlayStation 5 позволит смотреть фильмы, сериалы, спортивные состязания, новости, аниме и многое другое.
Sony PlayStation 5 предлагает доступ к бесплатному телевидению в прямом эфире. Более того, пользователи смогут получить доступ к этим каналам непосредственно через вкладку "Медиа", и все, что нужно, — это учетная запись My PlayStation, пишет bgr.com.
Этот новый сервис с поддержкой рекламы призван конкурировать с другими аналогичными бесплатными сервисами. Однако пока он доступен только в США. На очереди и Канада. Когда он заработает в Европе, пока не известно.
В пресс-релизе от 31 августа 2026 года Sony заявляет, что пользователи смогут получить доступ к более чем 100 различным каналам в прямом эфире, предлагающим контент от спорта до фильмов, телешоу, новостей, погоды и даже аниме благодаря тому, что компания владеет Crunchyroll. Хотя компания не раскрывает полный список доступных каналов, пользователи также получат доступ к контенту от авторов, обычно представленных на более ориентированных на социальные сети платформах, таких как YouTube.
Что нужно сделать, чтобы смотреть прямые трансляции на PS 5?
Благодаря Sony Pictures Television, владельцы PS5 в США теперь могут смотреть прямые трансляции без подписки PS Plus — достаточно учетной записи PlayStation. Хотя такие приложения, как Tubi и Pluto TV, предоставляют пользователям доступ к более чем 200 каналам потокового вещания, фильмам и дополнительному контенту, легкий доступ к огромному количеству контента может быть дополнительным преимуществом (даже если он содержит рекламу).
Начать работу довольно просто:
- На PS5 откройте вкладку "Медиа".
- Выберите значок "Прямая трансляция на PS5".
- Выберите "Войти с помощью моей учетной записи PlayStation".
После входа в систему консоль начнет подключаться к Live TV для начала просмотра. Что касается доступного контента, пользователи могут рассчитывать на каналы с фильмами, включая MovieSphere от Lionsgate, One Horror Hits и Cinevault. В категории телешоу пользователи могут ожидать такие хиты, как "Ходячие мертвецы", "Фактор страха" и другие. Также будут доступны аниме, спортивные программы NBC Sports, UFC, NASCAR и другие.
Как и Tubi, и Pluto TV, пользователи PS5 также могут ожидать программ от создателей контента или других "развлекательных проектов от создателей", включая "The Ringer" от Spotify, "Hot Ones" и контент, посвященный киберспорту. Новости и погода будут предоставляться NBC News Now, Fox Weather и LiveNOW от Fox, и Sony обещает, что новый контент будет появляться "со временем".
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