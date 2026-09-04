PlayStation 5 дасть змогу дивитися 100 телеканалів безкоштовно, але є одна умова (фото)

PlayStation 5 дасть змогу переглядати фільми, серіали, спортивні змагання, новини, аніме та багато іншого.

Sony PlayStation 5 пропонує доступ до безкоштовного телебачення в прямому ефірі. Більше того, користувачі зможуть отримати доступ до цих каналів безпосередньо через вкладку "Медіа", і все, що для цього потрібно, — це обліковий запис My PlayStation, пише bgr.com.

Цей новий сервіс із рекламною підтримкою покликаний конкурувати з іншими подібними безкоштовними сервісами. Однак поки що він доступний лише у США. На черзі — Канада. Коли він запрацює в Європі, поки що невідомо.

У прес-релізі від 31 серпня 2026 року компанія Sony заявляє, що користувачі зможуть отримати доступ до понад 100 різних каналів у прямому ефірі, які пропонують контент — від спорту до фільмів, телешоу, новин, прогнозу погоди та навіть аніме завдяки тому, що компанія володіє Crunchyroll. Хоча компанія не розкриває повний перелік доступних каналів, користувачі також отримають доступ до контенту від авторів, які зазвичай представлені на платформах, більш орієнтованих на соціальні мережі, таких як YouTube.

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Ігрова консоль PlayStation 5 Фото: З відкритих джерел

Що потрібно зробити, щоб дивитися прямі трансляції на PS 5?

Завдяки Sony Pictures Television власники PS5 у США тепер можуть дивитися прямі трансляції без передплати на PS Plus — достатньо мати обліковий запис PlayStation. Хоча такі додатки, як Tubi та Pluto TV, надають користувачам доступ до понад 200 каналів потокового мовлення, фільмів та додаткового контенту, легкий доступ до величезної кількості контенту може бути додатковою перевагою (навіть якщо він містить рекламу).

Почати роботу досить просто:

На PS5 відкрийте вкладку "Медіа".

Виберіть піктограму "Пряма трансляція на PS5".

Виберіть "Увійти за допомогою мого облікового запису PlayStation".

Після входу в систему консоль почне підключатися до Live TV, щоб розпочати перегляд. Щодо доступного контенту, користувачі можуть розраховувати на канали з фільмами, зокрема MovieSphere від Lionsgate, One Horror Hits та Cinevault. У категорії телешоу користувачі можуть очікувати такі хіти, як "Ходячі мерці", "Фактор страху" та інші. Також будуть доступні аніме, спортивні програми NBC Sports, UFC, NASCAR та інші.

Як і Tubi та Pluto TV, користувачі PS5 також можуть очікувати на програми від творців контенту або інші "розважальні проєкти від творців", зокрема "The Ringer" від Spotify, "Hot Ones" та контент, присвячений кіберспорту. Новини та прогноз погоди надаватимуться NBC News Now, Fox Weather та LiveNOW від Fox, і Sony обіцяє, що новий контент з’являтиметься "згодом".

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