Акумулятор на 8300 мА·год, чип Snapdragon 4 Gen 4: що відомо про новий смартфон Honor (фото)

У мережу просочилися рекламні матеріали та технічні характеристики майбутнього смартфона Honor Play11.

Компанія Honor готується до випуску ще одного смартфона початкового рівня, і останні витоки інформації свідчать про те, що вона більше зосереджена на тривалості автономної роботи, ніж на продуктивності. Модель Play11, як очікується, з’явиться наприкінці цього місяця, пише gizmochina.com.

Honor Play11 (модель MRK-AN00) матиме захист від води та пилу за стандартом IP69K та великий акумулятор ємністю 8300 мА·год. При товщині 8,3 мм він оснащений 6,87-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 1592×720 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. На задній панелі розташована 50-мегапіксельна основна камера, а живлення забезпечує процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

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Заряджання здійснюється дротовим способом із потужністю 45 Вт. Інші подробиці з витоку підтверджують наявність TFT LCD-панелі з вирізом під камеру, Bluetooth 4.2 та підтримку NFC. Повідомляється також, що телефон отримав стандартні китайські сертифікати (3C та ліцензію на доступ до мережі), а його випуск очікується у вересні 2026 року.

Смартфони Honor Play11 Фото: Honor

У рекламних матеріалах акцент робиться на практичності: захист за стандартом IP69K, тривалий час автономної роботи, п’ятизіркова стійкість до падінь за класифікацією SGS та кнопка з управлінням одним натисканням. Ці аспекти відповідають тому, як Honor останнім часом позиціонує більш доступну серію Play: міцність і великі акумулятори як основні переваги.

Смартфони Honor Play 80 Plus Фото: Honor

Для порівняння, попередня модель Honor Play 10 5G (випущена раніше цього року) вже використовувала ту саму практичну формулу. Вона мала акумулятор ємністю 7000 мА·год, зарядку потужністю 45 Вт, 6,8-дюймовий РК-дисплей із частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 6s Gen 3, основну камеру на 50 Мп та захист класу IP65 із стійкістю до падіння з висоти 2 м.

Майбутній Play 11, схоже, робить ще один крок вперед у тих сферах, на яких Honor робить акцент, збільшивши ємність акумулятора до 8300 мА·год і підвищивши захист від води та пилу до рівня IP69K, при цьому зберігши аналогічний розмір екрану, роздільну здатність камери та бюджетний/початковий сегмент.

Для тих, хто цікавиться, Snapdragon 4 Gen 4 демонструє результати, схожі на результати Snapdragon 6s Gen 3, у таких тестах, як Geekbench та AnTuTu. Повного офіційного підтвердження, цін та точних варіантів пам’яті поки що не опубліковано.

Раніше повідомлялося про те, які смартфони Pixel більше ніколи не отримуватимуть оновлень. Компанія Google випустила 11 поколінь телефонів Pixel, а це означає, що деякі з них тепер занадто застаріли для отримання оновлень програмного забезпечення.