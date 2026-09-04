Батарея 8300 мАч, чип Snapdragon 4 Gen 4: что известно о новом смартфоне Honor (фото)

В сеть утекли рекламные материалы и характеристики грядущего смартфона Honor Play11.

Компания Honor готовится к выпуску еще одного телефона начального уровня, и последние утечки показывают, что она больше сосредоточена на времени автономной работы, чем на производительности. Модель Play11, как ожидается, появится в конце этого месяца, пишет gizmochina.com.

Honor Play11 (модель MRK-AN00) будет обладать защитой от воды и пыли по стандарту IP69K и большой батареей емкостью 8300 мАч. При толщине 8,3 мм он оснащен 6,87-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1592×720 точек и частотой обновления 120 Гц. На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера, а питание обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

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Зарядка осуществляется проводным способом мощностью 45 Вт. Другие подробности из утечки подтверждают наличие TFT LCD-панели с вырезом под камеру, Bluetooth 4.2 и поддержки NFC. Сообщается также, что телефон получил обычные китайские сертификаты (3C и лицензию на доступ к сети), а его запуск ожидается в сентябре 2026 года.

Смартфоны Honor Play11 Фото: Honor

Рекламные материалы делают упор на практичность: защита IP69K, длительное время автономной работы, пятизвездочная устойчивость к падениям по классификации SGS и кнопка с управлением одним нажатием. Эти моменты соответствуют тому, как Honor позиционирует более доступную серию Play в последнее время: прочность и большие батареи как основные преимущества.

Смартфоны Honor Play 80 Plus Фото: Honor

Для сравнения, предыдущий Honor Play 10 5G (выпущенный ранее в этом году) уже использовал ту же практичную формулу. Он предлагал батарею на 7000 мАч, зарядку мощностью 45 Вт, 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 6s Gen 3, основную камеру на 50 Мп и защиту IP65 с устойчивостью к падению с высоты 2 м.

Предстоящий Play 11, похоже, делает еще один шаг вперед в тех областях, на которых Honor делает упор, увеличив емкость аккумулятора до 8300 мАч и повысив защиту от воды и пыли до IP69K, при этом сохранив аналогичный размер экрана, разрешение камеры и бюджетный/начальный сегмент.

Для тех, кто интересуется, Snapdragon 4 Gen 4 демонстрирует схожие результаты в тестах, таких как Geekbench и AnTuTu, с Snapdragon 6s Gen 3. Полное официальное подтверждение, цены и точные варианты памяти пока не опубликованы.

Ранее сообщали о том, какие смартфоны Pixel больше никогда не получат обновлений. Компания Google выпустила 11 поколений телефонов Pixel, а это значит, что некоторые из них теперь слишком устарели для получения обновлений программного обеспечения.