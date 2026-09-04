Какие смартфоны Pixel больше никогда не получат обновлений: проверьте список (фото)

Компания Google выпустила 11 поколений телефонов Pixel, а это значит, что некоторые из них теперь слишком устарели для получения обновлений программного обеспечения.

Один из показателей устаревания техники — отсутствие обновлений программного обеспечения (ПО), что делает ее уязвимой для угроз безопасности и может сделать ее несовместимой с новыми приложениями и устройствами. Смартфонов Google Pixel это тоже касается, пишет slashgear.com.

Согласно официальной странице Pixel Phone Help, Pixel 5 и более старые модели больше не будут получать обновления версии операционной системы или безопасности. Это касается Pixel 1, 2, 3 и 4, а также таких вариантов, как модели XL, телефоны линейки A и версии с поддержкой 5G. По состоянию на август 2026 года, Pixel 5a с 5G является самым новым из ныне снятых с производства смартфонов Google, выпущенным в августе 2021 года. Он получал обновления GJ до конца 2024 года, то есть его срок службы составлял около 3 лет.

Відео дня

Смартфон Google Pixel Pixel 4 XL

Сколько лет обновлений получают телефоны Google Pixel?

Точная продолжительность получения обновлений зависит от модели. Начиная с Pixel 8, включая модели Pro, такие как Pixel 11 Pro Fold, и модели линейки A, такие как Pixel 9a, устройства будут получать обновления в течение 7 лет с момента их выпуска. Это не означает, что обновления будут выходить в течение 7 лет владения; отсчет начинается с даты первого выпуска устройства Google. Таким образом, независимо от того, когда был куплен, например, Google Pixel 11 Pro, он будет получать обновления до 2033 года, так как его запуск состоялся в августе 2026 года.

Если устройство выпущено до 8-го поколения, то срок службы Pixel будет немного короче – по крайней мере, в отношении обновлений ПО. То есть большинство телефонов будут получать обновления ОС и безопасности еще несколько лет, наряду с любыми соответствующими обновлениями Pixel Drop, за исключением Pixel 6 и 6 Pro. Эти модели были выпущены в октябре 2021 года и, возможно, перестанут получать обновления в следующем году.

Смартфон Pixel 6 Фото: phonearena.com

Безопасно ли использовать телефон, не получающий обновлений?

Телефон, который больше не получает регулярных обновлений ОС Android, продолжит нормально работать некоторое время, но со временем он может потерять совместимость с некоторыми приложениями.

Обновления безопасности, — это совершенно другой вопрос. Смартфон, не получающий регулярных обновлений или исправлений безопасности, подвержен риску. Система безопасности обеспечивает защиту устройства от злоумышленников, пытающихся использовать уязвимости ПО. Без постоянных обновлений, позволяющих поддерживать устройство на актуальном уровне, вероятность взлома или заражения вирусом может возрасти — даже если пользователи очень осторожны.

Конечно, нельзя быть уверенными в полной безопасности, получая обновления, но просмотр интернета и загрузка приложений на старом телефоне более рискованны, чем на новом. Если есть возможность, стоит обновить устройство до более новой модели, а если это невозможно, стоит попробовать установить на смартфон версию Android, которая все еще обновляется. О том, как это сделать, мы писали в данном материале.

Ранее сообщали, что камеры создают проблемы для всех смартфонов. Современные смартфоны становятся все тоньше, но выступы камер увеличиваются. Причина кроется в сложном компромиссе между дизайном и качеством изображения.