Опыт использования Google Pixel 11 Pro: стоит ли покупать смартфон в 2026 году (фото)

В смартфоне Google Pixel 11 Pro компания исправила важные проблемы прошлых моделей. Что показало тестирование?

Эксперты Android Headlines опубликовали детальный обзор Pixel 11 Pro. Рассказываем, какие результаты демонстрирует флагман и стоит ли покупать топовый телефон Google 2026 года.

Дизайн, дисплей и цена

Google Pixel 11 Pro оснащен 6,3-дюймовым Super Actua LTPO-экраном с разрешением 2856×1280 пикселей, частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а частота ШИМ-затемнения составляет 540 Гц (это мало, люди с чувствительным к мерцанию зрением могут чувствовать головную боль при длительной эксплуатации на низкой яркости).

Присутствует магнитная система зарядки PixelSnap, а также световой RGB-индикатор HiLight, интегрированный во вспышку. Корпус с плоскими металлическими гранями получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Начальная цена модификации на 256 ГБ составила $1099, что на $100 дороже стартовой цены Pixel 10 Pro.

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Дисплей Google Pixel 11 Pro Фото: PCMag

Телефон получился довольно компактным. Pixel 11 Pro стоит рассматривать тем, кто ценит удобство эксплуатации одной рукой. Если для вас важнее потребление контента на большом экране, то стоит присмотреться к модели Pixel 11 Pro XL. Индикатор HiLight умеет светиться разными цветами при звонках от избранных контактов, а также реагирует на речь при взаимодействии с голосовым AI-ассистентом Gemini. Словом, функциональность у диода пока что не очень практичная, хотя сама концепция выглядит интересно.

Возможно, Google продолжит развивать эту идею и даст доступ к индикатору разработчикам стороннего софта, чтобы, например, можно было видеть, от какого приложения пришло уведомление, не поднимая смартфон. К сожалению, минус в том, что фонарик из-за этого индикатора стал менее ярким, чем в модели Pixel 10 Pro.

Производительность, модем и нагрев

Смартфон построен на 3-нм процессоре Google Tensor G6 (техпроцесс TSMC N3P) со встроенным сопроцессором безопасности Titan M3. Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, встроенный накопитель — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Модем MediaTek заменил решение от Samsung, обеспечив на 10% более высокую скорость передачи данных и стабильный прием сигнала. В стресс-тестах температура корпуса снизилась на 6°C по сравнению с Pixel 10 Pro — до 39°C.

В Geekbench 7 чип набирает 2748 баллов в одноядерном и 7557 баллов в многоядерном тесте. Результат в AnTuTu вырос на 60% по сравнению с Pixel 10 Pro и достиг 1 992 456 баллов. А вот графический ускоритель PowerVR по-прежнему уступает конкурентам в ресурсоемких играх вроде Genshin Impact.

Индикатор HiLight в Pixel 11 Pro: функция с потенциалом, но пока что это больше декоративный элемент, делающий фонарик чуть менее ярким Фото: Android Police

Покупая Pixel 11 Pro, вы должны понимать, что платите флагманские деньги за производительность примерно среднего класса. Есть смартфоны с процессорами такого же уровня значительно дешевле, о которых мы не раз рассказывали в предыдущих обзорах. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Galaxy S26 Ultra приближается к 4 миллионам баллов в AnTuTu.

Что это значит на практике? Если вы не играете в тяжелые игры и вас интересует исключительно быстродействие интерфейса, приложений, ИИ-функций, то железа Google Pixel 11 Pro хватает за глаза. Телефон будет работать шустро в целом. Если вы геймер и нуждаетесь в максимальной производительности за эту цену, то стоит рассматривать конкурирующие смартфоны на базе чипов Qualcomm.

Камеры, автономность и ПО

За фото- и видеосъемку отвечает тройной модуль камер:

Основная: 50 Мп (f/1.68, формат 1/1.3").

50 Мп (f/1.68, формат 1/1.3"). Ультраширокоугольная: 48 Мп (f/1.7, угол обзора 123°).

48 Мп (f/1.7, угол обзора 123°). Телеобъектив: 48 Мп (f/2.8, 5-кратный оптический зум) с увеличенным сенсором 1/2" и поддержкой 120x Pro Zoom.

48 Мп (f/2.8, 5-кратный оптический зум) с увеличенным сенсором 1/2" и поддержкой 120x Pro Zoom. Фронтальная: 42 Мп.

Качество фотографий эксперты хвалят. В Pixel 11 Pro компания Google обновила ключевые фотосенсоры, и хотя по физическим параметрам это не совсем топ рынка, если сравнивать с камерофонами Vivo и Oppo, это все еще сильный набор для съемки в любых условиях. В сочетании с алгоритмами Google телефон выдает снимки потрясающего качества. В этом поколении также добавили 120-кратное гибридное приближение Pro Zoom. Конечно, картинка сильно дорисовывается искусственным интеллектом и может даже выглядеть неплохо, но только не в сценах, где есть текст. В этом случае ИИ будет генерировать "кашу". Поэтому для надписей экстремальные значения зума не подходят.

Камера Google Pixel 11 Pro Фото: gsmarena.com

Емкость аккумулятора составляет 4850 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт (55% за 30 минут) и беспроводную Qi2.2 мощностью 25 Вт. В тесте воспроизведения видео гаджет проработал 23 часа и 20 минут, превзойдя показатели прошлых моделей.

Смартфон поставляется с операционной системой Android 17 QPR1 и гарантией обновлений в течение 7 лет. Из программных функций выделяются система дубляжа речи Live Translate для медиаконтента и ИИ-алгоритмы Gemini Intelligence.

Преимущества и недостатки Google Pixel 11 Pro

Преимущества

Процессор стал холоднее, стабильнее и значительно мощнее решения в Pixel 10 Pro. Работает в целом быстро.

Приятный дизайн и компактный размер.

Камеры высокого качества.

Новый модем MediaTek с улучшенным качеством связи и повышенной скоростью.

Автономность выше, чем даже у прошлогоднего Pixel 10 Pro XL.

Магнитная система PixelSnap и поддержка беспроводной зарядки Qi2.2 мощностью 25 Вт.

Яркий LTPO-экран до 3600 нит.

7 лет обновлений операционной системы Android.

Недостатки

Повышение начальной цены на $100 при уменьшении объема ОЗУ в базовой конфигурации.

Чипсет среднего класса проигрывает конкурентам по производительности, особенно в графике и играх.

Низкая частота ШИМ-затемнения у дисплея (540 Гц).

Google Pixel 11 Pro: один из лучших флагманов бренда Фото: gsmarena.com

Вердикт эксперта

Итак, стоит ли покупать Pixel 11 Pro? Ответ: да, но учитывая нюансы касательно ваших сценариев использования. Если вы много снимаете, не нуждаетесь в топовых геймерских показателях и хотите приятный флагманский смартфон с "чистой" ОС Android, уникальными функциями и длительной поддержкой, Pixel 11 Pro — ваш выбор. Если процессор и игры для вас стоят на первом месте, то аппарат разочарует. Согласно бенчмаркам, главная слабость платформы Tensor G6 заключается как раз в графической мощи, что в играх будет заметно.

Если вы пользователь Pixel 9 Pro или более старых моделей серии, то апгрейд может того стоить, считают обозреватели. Более стабильный процессор с точки зрения тепловыделения, улучшенная автономность, быстрый модем для стабильной связи и, конечно, достаточно значительный прыжок в производительности делает Pixel 11 Pro, пожалуй, лучшим смартфоном, который компания выпускала за последние годы.

Цена:

Google Pixel 11 Pro 256GB — от $1099

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