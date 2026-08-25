Опыт использования Google Pixel 11 Pro: стоит ли покупать смартфон в 2026 году (фото)
В смартфоне Google Pixel 11 Pro компания исправила важные проблемы прошлых моделей. Что показало тестирование?
Эксперты Android Headlines опубликовали детальный обзор Pixel 11 Pro. Рассказываем, какие результаты демонстрирует флагман и стоит ли покупать топовый телефон Google 2026 года.
Дизайн, дисплей и цена
Google Pixel 11 Pro оснащен 6,3-дюймовым Super Actua LTPO-экраном с разрешением 2856×1280 пикселей, частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а частота ШИМ-затемнения составляет 540 Гц (это мало, люди с чувствительным к мерцанию зрением могут чувствовать головную боль при длительной эксплуатации на низкой яркости).
Присутствует магнитная система зарядки PixelSnap, а также световой RGB-индикатор HiLight, интегрированный во вспышку. Корпус с плоскими металлическими гранями получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Начальная цена модификации на 256 ГБ составила $1099, что на $100 дороже стартовой цены Pixel 10 Pro.
Телефон получился довольно компактным. Pixel 11 Pro стоит рассматривать тем, кто ценит удобство эксплуатации одной рукой. Если для вас важнее потребление контента на большом экране, то стоит присмотреться к модели Pixel 11 Pro XL. Индикатор HiLight умеет светиться разными цветами при звонках от избранных контактов, а также реагирует на речь при взаимодействии с голосовым AI-ассистентом Gemini. Словом, функциональность у диода пока что не очень практичная, хотя сама концепция выглядит интересно.
Возможно, Google продолжит развивать эту идею и даст доступ к индикатору разработчикам стороннего софта, чтобы, например, можно было видеть, от какого приложения пришло уведомление, не поднимая смартфон. К сожалению, минус в том, что фонарик из-за этого индикатора стал менее ярким, чем в модели Pixel 10 Pro.
Производительность, модем и нагрев
Смартфон построен на 3-нм процессоре Google Tensor G6 (техпроцесс TSMC N3P) со встроенным сопроцессором безопасности Titan M3. Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, встроенный накопитель — от 256 ГБ до 1 ТБ.
Модем MediaTek заменил решение от Samsung, обеспечив на 10% более высокую скорость передачи данных и стабильный прием сигнала. В стресс-тестах температура корпуса снизилась на 6°C по сравнению с Pixel 10 Pro — до 39°C.
В Geekbench 7 чип набирает 2748 баллов в одноядерном и 7557 баллов в многоядерном тесте. Результат в AnTuTu вырос на 60% по сравнению с Pixel 10 Pro и достиг 1 992 456 баллов. А вот графический ускоритель PowerVR по-прежнему уступает конкурентам в ресурсоемких играх вроде Genshin Impact.
Покупая Pixel 11 Pro, вы должны понимать, что платите флагманские деньги за производительность примерно среднего класса. Есть смартфоны с процессорами такого же уровня значительно дешевле, о которых мы не раз рассказывали в предыдущих обзорах. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Galaxy S26 Ultra приближается к 4 миллионам баллов в AnTuTu.
Что это значит на практике? Если вы не играете в тяжелые игры и вас интересует исключительно быстродействие интерфейса, приложений, ИИ-функций, то железа Google Pixel 11 Pro хватает за глаза. Телефон будет работать шустро в целом. Если вы геймер и нуждаетесь в максимальной производительности за эту цену, то стоит рассматривать конкурирующие смартфоны на базе чипов Qualcomm.
Камеры, автономность и ПО
За фото- и видеосъемку отвечает тройной модуль камер:
- Основная: 50 Мп (f/1.68, формат 1/1.3").
- Ультраширокоугольная: 48 Мп (f/1.7, угол обзора 123°).
- Телеобъектив: 48 Мп (f/2.8, 5-кратный оптический зум) с увеличенным сенсором 1/2" и поддержкой 120x Pro Zoom.
- Фронтальная: 42 Мп.
Качество фотографий эксперты хвалят. В Pixel 11 Pro компания Google обновила ключевые фотосенсоры, и хотя по физическим параметрам это не совсем топ рынка, если сравнивать с камерофонами Vivo и Oppo, это все еще сильный набор для съемки в любых условиях. В сочетании с алгоритмами Google телефон выдает снимки потрясающего качества. В этом поколении также добавили 120-кратное гибридное приближение Pro Zoom. Конечно, картинка сильно дорисовывается искусственным интеллектом и может даже выглядеть неплохо, но только не в сценах, где есть текст. В этом случае ИИ будет генерировать "кашу". Поэтому для надписей экстремальные значения зума не подходят.
Емкость аккумулятора составляет 4850 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт (55% за 30 минут) и беспроводную Qi2.2 мощностью 25 Вт. В тесте воспроизведения видео гаджет проработал 23 часа и 20 минут, превзойдя показатели прошлых моделей.
Смартфон поставляется с операционной системой Android 17 QPR1 и гарантией обновлений в течение 7 лет. Из программных функций выделяются система дубляжа речи Live Translate для медиаконтента и ИИ-алгоритмы Gemini Intelligence.
Преимущества и недостатки Google Pixel 11 Pro
Преимущества
- Процессор стал холоднее, стабильнее и значительно мощнее решения в Pixel 10 Pro. Работает в целом быстро.
- Приятный дизайн и компактный размер.
- Камеры высокого качества.
- Новый модем MediaTek с улучшенным качеством связи и повышенной скоростью.
- Автономность выше, чем даже у прошлогоднего Pixel 10 Pro XL.
- Магнитная система PixelSnap и поддержка беспроводной зарядки Qi2.2 мощностью 25 Вт.
- Яркий LTPO-экран до 3600 нит.
- 7 лет обновлений операционной системы Android.
Недостатки
- Повышение начальной цены на $100 при уменьшении объема ОЗУ в базовой конфигурации.
- Чипсет среднего класса проигрывает конкурентам по производительности, особенно в графике и играх.
- Низкая частота ШИМ-затемнения у дисплея (540 Гц).
Вердикт эксперта
Итак, стоит ли покупать Pixel 11 Pro? Ответ: да, но учитывая нюансы касательно ваших сценариев использования. Если вы много снимаете, не нуждаетесь в топовых геймерских показателях и хотите приятный флагманский смартфон с "чистой" ОС Android, уникальными функциями и длительной поддержкой, Pixel 11 Pro — ваш выбор. Если процессор и игры для вас стоят на первом месте, то аппарат разочарует. Согласно бенчмаркам, главная слабость платформы Tensor G6 заключается как раз в графической мощи, что в играх будет заметно.
Если вы пользователь Pixel 9 Pro или более старых моделей серии, то апгрейд может того стоить, считают обозреватели. Более стабильный процессор с точки зрения тепловыделения, улучшенная автономность, быстрый модем для стабильной связи и, конечно, достаточно значительный прыжок в производительности делает Pixel 11 Pro, пожалуй, лучшим смартфоном, который компания выпускала за последние годы.
Цена:
- Google Pixel 11 Pro 256GB — от $1099
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