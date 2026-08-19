Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: топ-5 фотофлагманов Apple, Google, Vivo (фото)

Камерофоны 2026 года удивляют размерами фотосенсоров и профессиональными функциями. Какие модели снимают лучше всех?

Фокус собрал пять безоговорочных лидеров по качеству фотографий и видео, включая одну более доступную модель с отличной камерой.

Vivo X300 Ultra

Тот случай, когда в смартфоне нет компромиссов в отношении второстепенных датчиков. Аппарат получил тыльный блок из трех камер с антибликовым покрытием Zeiss T*. Главный модуль использует 200-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 901 (1/1.12 дюйма, f/1.9) оптической стабилизацией (OIS). За зум отвечает 200 Мп перископический телеобъектив Samsung ISOCELL HP0 (1/1.4 дюйма, f/2.7) с 3,7-кратным оптическим приближением и OIS. Ультраширокоугольная камера построена на базе крупного 50 Мп сенсора Sony Lytia 818 (1/1.28 дюйма, f/2.0). Фронтальная камера получила датчик на 50 Мп с автофокусом. Приложение камеры дополнено функцией принудительной съемки в разрешении 25 Мп.

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Vivo X300 Ultra также поддерживает внешние объективы Фото: Vivo

Вердикт экспертов

Превосходная основная 35-мм камера и универсальный телеобъектив выдают резкие кадры днем и ночью. Ультраширокоугольный модуль отлично справляется со своими задачами. Видеосъемке немного не хватает эталонной детализации в 4K, но оптическая стабилизация работает безупречно.

Прочие характеристики Vivo X300 Ultra

Дисплей: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, разрешение 3168x1440 пикселей.

6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, разрешение 3168x1440 пикселей. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель до 1 ТБ.

12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель до 1 ТБ. Батарея: 6600 мАч, зарядка 100 Вт (проводная) и 40 Вт (беспроводная).

6600 мАч, зарядка 100 Вт (проводная) и 40 Вт (беспроводная). Защита: стандарт IP68/IP69.

OPPO Find X9 Ultra

Еще один камерофон из Китая, соперничающий с Vivo за звание лучшего. Система из четырех камер включает новый 200 Мп основной датчик Sony Lytia 901 (1/1.12 дюйма, f/1.5) с OIS. В смартфоне установлены сразу два перископических телеобъектива: первый на 200 Мп OmniVision OV52A (3-кратный зум, 1/1.28 дюйма), второй на 50 Мп Samsung ISOCELL JNL (10-кратный зум, 1/2.75 дюйма) со сложной системой призм. Сверхширокоугольная камера получила 50 Мп сенсор Sony Lytia 600 (1/1.95 дюйма). Фронтальная 50 Мп камера имеет фокусное расстояние 21 мм. Цветокоррекция настроена совместно с брендом Hasselblad. На корпусе предусмотрена чувствительная к силе нажатия кнопка спуска затвора Quick Button.

Смартфон OPPO Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Вердикт экспертов

Смартфон выдает детализированные снимки днем и отличные кадры при слабом освещении на любой модуль. Видео записывается с широким динамическим диапазоном и точной цветопередачей, хотя резкость роликов слегка уступает абсолютным лидерам рынка.

Прочие характеристики OPPO Find X9 Ultra

Дисплей: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, разрешение 3168x1440 пикселей.

6,82 дюйма, LTPO AMOLED, 144 Гц, разрешение 3168x1440 пикселей. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель до 1 ТБ.

12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель до 1 ТБ. Батарея: 7050 мАч, зарядка 100 Вт (проводная) и 50 Вт (беспроводная).

7050 мАч, зарядка 100 Вт (проводная) и 50 Вт (беспроводная). Защита: стандарт IP68/IP69.

Google Pixel 11 Pro XL

Свежий флагман Google использует улучшенный тройной модуль по сравнению с Pixel 10 Pro. Основная камера получила 50 Мп сенсор (1/1.3 дюйма, f/1.7) с оптической стабилизацией. За приближение отвечает обновленный 48 Мп телеобъектив с 5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом (Pro Zoom). Ультраширокоугольный модуль оснащен 48 Мп датчиком с углом обзора 123 градуса. Селфи-камера имеет разрешение 42 Мп. Фирменный процессор Tensor G6 с новым сигнальным процессором (ISP) ускорил работу ночного режима Night Sight в 4,5 раза.

Смартфон Google Pixel 11 Pro XL Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов

Благодаря аппаратному обновлению оптики и интеграции модернизированной обработки процессором Tensor G6, этот смартфон — сильный претендент на лидерство по фоточасти, особенно в сценариях съемки с недостаточным освещением.

Прочие характеристики Google Pixel 11 Pro XL

Дисплей: 6,8 дюйма, LTPO OLED, 120 Гц, разрешение 2992x1344 пикселей.

6,8 дюйма, LTPO OLED, 120 Гц, разрешение 2992x1344 пикселей. Процессор: Google Tensor G6 (3 нм).

Google Tensor G6 (3 нм). Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель до 1 ТБ.

12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель до 1 ТБ. Батарея: 5115 мАч, зарядка 45 Вт (проводная) и 25 Вт (беспроводная).

5115 мАч, зарядка 45 Вт (проводная) и 25 Вт (беспроводная). Защита: стандарт IP68.

Apple iPhone 17 Pro Max

Разрешение всех тыльных камер iPhone 17 Pro Max составляет 48 Мп. Главный сенсор Sony IMX 903 (1/1.28 дюйма, f/1.78) и телеобъектив Sony IMX 973 (4-кратный зум) оборудованы продвинутой системой стабилизации со сдвигом матрицы (sensor-shift OIS). Ультраширокоугольная камера использует датчик Sony IMX 972 (1/2.55 дюйма). Главным новшеством стала 18 Мп фронтальная камера с многоформатным восьмиугольным сенсором, позволяющая снимать кадры 4:3 или 1:1 без обрезки поля зрения.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Скриншот

Вердикт экспертов

Телефон cоздает фотографии высокого уровня, но надо признать, что с точки зрения физических спецификаций сенсоров уже не является лидером рынка. В сложных условиях фотосъемки может несколько уступать китайским флагманам. А вот в плане записи видео iPhone остается впереди Android-конкурентов благодаря эталонной плавности и проработке деталей.

Прочие характеристики iPhone 17 Pro Max

Дисплей: 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Гц, разрешение 2868x1320 пикселей.

6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Гц, разрешение 2868x1320 пикселей. Процессор: Apple A19 Pro (3 нм).

Apple A19 Pro (3 нм). Память: 12 ГБ ОЗУ, накопитель до 2 ТБ.

12 ГБ ОЗУ, накопитель до 2 ТБ. Батарея: до 5088 мАч, поддержка MagSafe 25 Вт.

до 5088 мАч, поддержка MagSafe 25 Вт. Защита: стандарт IP68.

Google Pixel 10a

Актуальный середняк линейки Google Pixel с довольно качественной двойной камерой для своей цены. Главный 48 Мп модуль (1/2.0 дюйма, f/1.7) оснащен оптической стабилизацией и способен фокусироваться на объектах с расстояния 4,5 см. Ультраширокоугольная камера и фронтальный объектив получили базовые 13 Мп сенсоры с фиксированным фокусом. Программная часть дополнена ИИ-функциями Camera Coach (пошаговые подсказки при съемке) и Auto Best Take (автоматический выбор лучшего кадра).

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов

Смартфон стабильно выдает качественный результат на все модули. Главная камера делает резкие снимки без зума и с 2-кратным приближением. Видеосъемка при дневном свете выглядит отлично, а цифровая стабилизация уверенно компенсирует тряску.

Прочие характеристики Google Pixel 10a

Дисплей: 6,3 дюйма, P-OLED, 120 Гц, разрешение 2424x1080 пикселей.

6,3 дюйма, P-OLED, 120 Гц, разрешение 2424x1080 пикселей. Процессор: Google Tensor G4 (4 нм).

Google Tensor G4 (4 нм). Память: 8 ГБ ОЗУ, накопитель на 128 или 256 ГБ.

8 ГБ ОЗУ, накопитель на 128 или 256 ГБ. Батарея: 5100 мАч, зарядка 30 Вт (проводная) и 10 Вт (беспроводная).

5100 мАч, зарядка 30 Вт (проводная) и 10 Вт (беспроводная). Защита: стандарт IP68.

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