Redmi Note 17 Pro Max с батареей на 10 000 мАч выйдет совсем скоро: что известно (фото)

Xiaomi подтвердила дату мирового анонса смартфона Redmi Note 17 Pro Max и раскрыла его ключевые характеристики. Презентация состоится 27 августа 2026 года.

Главным преимуществом телефона станет кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, пишет GSMArena. Это будет дебютная модель линейки с приставкой Pro Max.

Технические характеристики Redmi Note 17 Pro Max

Смартфон оборудуют 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, работающий в связке с оперативной памятью объемом до 12 ГБ. Блок камер содержит основной 50-мегапиксельный сенсор и дополнительный вспомогательный датчик.

Дизайн Redmi Note 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Корпус смартфона получил заднюю панель с фотохромной технологией, меняющей цвет под воздействием ультрафиолета. Аппарат полностью защищен от пыли, воды и струй высокого давления по максимальному стандарту IP69K.

Відео дня

Новинка обещает стать самым автономным смартфоном Redmi Note за всю историю серии. Для сравнения, емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, который вышел в конце 2025 года, составляет 6500 мАч.

Ранее сообщалось, чем удивят другие смартфоны серии Redmi Note 17, анонсированные компанией. В августе состоится релиз моделей базового Redmi Note 17 и среднего Note 17 Pro.

Также Фокус писал об анонсе смартфона POCO M8x 5G с аккумулятором емкостью 6000 мАч и экраном 120 Гц.