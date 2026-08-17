Аккумуляторы до 10 000 мАч и большие экраны: чем удивят смартфоны серии Redmi Note 17

Компания Xiaomi объявила дату глобальной презентации смартфонов серии Redmi Note 17, которая состоится 18 августа 2026 года в Малайзии.

Скоро может дебютировать топовая модель Redmi Note 17 Pro Max с рекордным кремний-углеродным аккумулятором емкостью 10 000 мАч, пишет Gizmochina.

Особенности Redmi Note 17 Pro Max

Смартфон Redmi Note 17 Pro Max занял позицию выше моделей Note 17 и Note 17 Pro. Главной фишкой устройства станет АКБ емкостью 10 000 мАч — это самый крупный элемент питания в истории линейки Redmi Note.

В Китае модель Pro Max официально представлена не была, поэтому международный релиз в Малайзии станет мировой премьерой гаджета. Накануне анонса телефон также появился в базе бенчмарка Geekbench. Полный перечень спецификаций, объем памяти, параметры камер и цены производитель раскроет во время презентации.

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Характеристики Redmi Note 17 и Note 17 Pro

Международные версии младших смартфонов серии в основном сохранят характеристики аналогичных устройств для китайского рынка:

Redmi Note 17 Pro:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Дисплей: 6,83 дюйма, AMOLED, разрешение 1,5K, частота обновления 120 Гц.

6,83 дюйма, AMOLED, разрешение 1,5K, частота обновления 120 Гц. Батарея: 9000 мАч.

9000 мАч. Камеры: основной модуль 50 Мп и датчик глубины 2 Мп.

основной модуль 50 Мп и датчик глубины 2 Мп. Защита корпуса: стандарт IP69K.

Redmi Note 17:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Дисплей: 7 дюймов, OLED.

7 дюймов, OLED. Батарея: 8000 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт.

8000 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт. Камеры: главный сенсор 50 Мп.

главный сенсор 50 Мп. Защита корпуса: стандарт IP65.

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