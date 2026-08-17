Анонсирован смартфон POCO M8X 5G: каким будет новый бюджетный хит бренда (фото)

Бренд POCO готовится расширить бюджетную линейку M8. POCO M8x 5G станет пятым представителем серии, присоединившись к ранее выпущенным POCO M8, POCO M8 Pro, POCO M8s и POCO M8 Power.

Тизерное изображение устройства и промо-страница появились на торговой площадке Flipkart, подтвердив поддержку сетей пятого поколения и частично раскрыв дизайн задней панели, пишет GSMArena.

Что известно о POCO M8x 5G

Производитель пока не раскрыл подробные технические характеристики устройства, ограничившись демонстрацией блока камер и подтверждением 5G-модема. Ожидается, что новинка займет нишу доступного сбалансированного устройства с упором на автономность и современный дизайн. Полные спецификации и стоимость девайса раскроют во время официальной презентации в ближайшие недели.

Оценить возможные параметры новинки позволяют уже продающиеся смартфоны семейства POCO M8.

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Тизер смартфона POCO M8x 5G Фото: gsmarena.com

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Базовый POCO M8 — неплохой середняк и самый недорогой смартфон актуальной M-серии. Смартфон оборудован 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Корпус защищен от пыли и влаги по стандартам IP65/IP66 и выдерживает падения с высоты до 1,7 метра.

POCO M8 5G использует 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 до 512 ГБ с возможностью расширения картой MicroSD. Набор камер включает в себя 50 Мп главный сенсор и 20 Мп фронтальный датчик. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5520 мАч поддерживает 45-ваттную проводную зарядку, доступны стереодинамиками с Dolby Atmos.

Смартфон POCO M8 Pro Фото: gsmarena.com

Старшая модель POCO M8 Pro — тоже весьма интересный аппарат 2026 года. Смартфон получил 6,83-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2772x1280 точек, частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус защищен от воды и струй под давлением по стандартам IP68/IP69K.

За быстродействие отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с 8 или 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256/512 ГБ. Фотографические возможности представлены 50 Мп основным модулем с оптической стабилизацией (OIS), 8 Мп ультраширокоугольным объективом и 32 Мп селфи-камерой. Емкий аккумулятор на 6500 мАч полностью заряжается за 40 минут за счет 100-ваттного фирменного адаптера.

Ранее сообщалось, почему POCO F8 Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Elite — лучший смартфон по соотношению цены и производительности в 2026 году.

Также Фокус писал о подборке лучших бюджетных смартфонов с самыми яркими и четкими дисплеями 2026 года. В список вошел вышеупомянутый POCO M8 Pro.