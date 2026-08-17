Анонсовано смартфон POCO M8X 5G: яким буде новий бюджетний хіт бренду (фото)

Бренд POCO готується розширити бюджетну лінійку M8. POCO M8x 5G стане п’ятим представником серії, приєднавшись до раніше випущених моделей POCO M8, POCO M8 Pro, POCO M8s та POCO M8 Power.

Тизерне зображення пристрою та промо-сторінка з’явилися на торговельному майданчику Flipkart, підтвердивши підтримку мереж п’ятого покоління та частково розкривши дизайн задньої панелі, пише GSMArena.

Що відомо про POCO M8x 5G

Виробник поки що не оприлюднив детальні технічні характеристики пристрою, обмежившись демонстрацією блоку камер та підтвердженням наявності 5G-модему. Очікується, що новинка займе нішу доступного збалансованого пристрою з акцентом на автономність та сучасний дизайн. Повні технічні характеристики та вартість пристрою будуть оприлюднені під час офіційної презентації в найближчі тижні.

Оцінити можливі параметри нової моделі дозволяють смартфони серії POCO M8, які вже є у продажу.

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Тизер смартфона POCO M8x 5G Фото: gsmarena.com

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Базова модель POCO M8 — непоганий середнячок і найдешевший смартфон актуальної M-серії. Смартфон оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, частотою ШІМ 3840 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Корпус захищений від пилу та вологи за стандартами IP65/IP66 і витримує падіння з висоти до 1,7 метра.

POCO M8 5G оснащений 4-нм чіпсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 2.2 об’ємом до 512 ГБ з можливістю розширення за допомогою картки MicroSD. Комплект камер включає 50-мегапіксельний основний сенсор і 20-мегапіксельний фронтальний датчик. Кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 5520 мА·год підтримує 45-ватну дротову зарядку, а також оснащений стереодинаміками з Dolby Atmos.

Смартфон POCO M8 Pro Фото: gsmarena.com

Старша модель POCO M8 Pro — теж досить цікавий пристрій 2026 року. Смартфон отримав 6,83-дюймову AMOLED-панель з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Корпус захищений від води та струменів під тиском відповідно до стандартів IP68/IP69K.

За швидкість роботи відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим накопичувачем на 256/512 ГБ. Фотографічні можливості представлені 50-мегапіксельним основним модулем з оптичною стабілізацією (OIS), 8-мегапіксельним ультраширококутним об'єктивом та 32-мегапіксельною селфі-камерою. Ємний акумулятор на 6500 мА·год повністю заряджається за 40 хвилин за допомогою 100-ватного фірмового адаптера.

Раніше повідомлялося, що саме POCO F8 Pro на базі чіпсета Snapdragon 8 Elite — найкращий смартфон за співвідношенням ціни та продуктивності у 2026 році.

Також Фокус писав про добірку найкращих бюджетних смартфонів із найяскравішими та найчіткішими дисплеями 2026 року. До списку увійшов згаданий вище POCO M8 Pro.