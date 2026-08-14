Самый доступный телефон с топовым процессором: названа модель с лучшей ценой в 2026 году

После подорожания POCO X8 Pro Max звание лучшего "убийцы флагманов" перехватил POCO F8 Pro. Рассказываем, чем уникален смартфон и стоит ли его брать в 2026 году.

Эта модель среднего класса — самый недорогой аппарат на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite (топовое решение прошлого года с производительностью, не уступающей дорогим флагманам). Фокус приводит результаты тестирования, характеристики и цены POCO F8 Pro.

Технические параметры POCO F8 Pro

Дисплей: 6,59", AMOLED, 2510x1156 пикселей, 120 Гц, ШИМ 2560 Гц, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i.

6,59", AMOLED, 2510x1156 пикселей, 120 Гц, ШИМ 2560 Гц, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм). Память: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ хранилища (UFS 4.1).

12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ хранилища (UFS 4.1). Камеры: основная 50 Мп (OmniVision OVX8000, f/1.9, OIS), телеобъектив 50 Мп (OmniVision OV50M, f/2.2, 2.5x оптический зум), сверхширокоугольная 8 Мп (f/2.2), фронтальная 20 Мп.

основная 50 Мп (OmniVision OVX8000, f/1.9, OIS), телеобъектив 50 Мп (OmniVision OV50M, f/2.2, 2.5x оптический зум), сверхширокоугольная 8 Мп (f/2.2), фронтальная 20 Мп. Батарея: 6210 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт (от 0 до 100% за 37 минут), реверсивная зарядка 22.5 Вт.

6210 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт (от 0 до 100% за 37 минут), реверсивная зарядка 22.5 Вт. Корпус и оснащение: алюминиевая рама, стеклянная спинка, IP68, стереодинамики с настройкой Bose, поддержка eSIM, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

алюминиевая рама, стеклянная спинка, IP68, стереодинамики с настройкой Bose, поддержка eSIM, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3 (4 года обновлений ОС, 6 лет патчей безопасности).

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Задняя панель POCO F8 Pro Фото: Phone Arena

Дизайн и экран

POCO F8 Pro получил хорошо собранный миниатюрный корпус с металлической рамкой и стеклянной задней панелью. Размеры составляют 157.5 x 75.3 x 8 мм при весе 199 граммов. Важным апгрейдом стала плотная защита от пыли и воды по стандарту IP68 (погружение в воду до 1,5 метров на 30 минут), а также появление поддержки eSIM. За биометрию отвечает шустрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Дисплей телефона с диагональю 6,59 дюйма выполнен по технологии AMOLED, обладает разрешением 2510x1156 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а безопасность для глаз обеспечивает высокий показатель ШИМ-затемнения в 2560 Гц. Заявленная пиковая яркость достигает 3500 нит, а в измеренная максимальная автояркость составила 1094 нит.

Этого достаточно для комфортной эксплуатации на улице, да и целом экран радует приятной картинкой. Нюанс в том, что смартфон на 6,6 дюйма — компакт, и подходит ли это вам, зависит от предпочтений.

POCO F8 Pro поставляется с чехлом и зарядным кабелем в коробке, но без адаптера питания Фото: gsmarena.com

Производительность и результаты тестов

Главной фишкой F8 Pro выступает 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830, который работает в связке со скоростным накопителем UFS 4.1 и 12 ГБ оперативной памяти. У POCO F8 Pro сейчас практически нет аналогов с железом такого уровня в данном ценовом диапазоне.

Результаты бенчмарков:

AnTuTu 11: 3 023 050 баллов

3 023 050 баллов GeekBench 6: 2630 баллов (Single-Core) / 8610 баллов (Multi-Core)

2630 баллов (Single-Core) / 8610 баллов (Multi-Core) 3DMark (Wild Life Extreme): 6068 баллов.

Телефон отлично подходит для игр и быстро работает. Стоит учитывать вероятный троттлинг при особо длительных высоких нагрузках, что в принципе распространенное явление для любого аппарата на топовом Snapdragon. Если вы много играете, возможно, стоит обзавестись внешним кулером для поддержания наилучших показателей вдолгую.

Автономность и тест батареи

Внутри установлен аккумулятор на 6210 мАч. В комплексном тесте автономности GSMArena Active Use Score телефон продержался 17 часов 35 минут, показав отличную выносливость при веб-серфинге, просмотре видео и играх.

Сетевой адаптер мощностью 100 Вт позволяет полностью восстановить заряд батареи от 0 до 100% за 37 минут. Также поддерживается обратная проводная зарядка мощностью 22.5 Вт для подзарядки наушников или других аксессуаров.

Камеры POCO F8 Pro Фото: gsmarena.com

Камеры

Набор камер получил важный апгрейд — телеобъектив с 2.5-кратным оптическим зумом, который обычно не ставят в телефоны с акцентом на чипсет.

Основная камера (50 Мп): сенсор OmniVision OVX8000 (Light Fusion 800) с оптической стабилизацией (OIS) и поддержкой записи видео в 8K при 30 к/с.

сенсор OmniVision OVX8000 (Light Fusion 800) с оптической стабилизацией (OIS) и поддержкой записи видео в 8K при 30 к/с. Телеобъектив (50 Мп): сенсор OmniVision OV50M с оптическим приближением 2.5x для портретной и удаленной съемки.

сенсор OmniVision OV50M с оптическим приближением 2.5x для портретной и удаленной съемки. Сверхширокоугольная камера (8 Мп): базовый модуль OmniVision OV08D со светосилой f/2.2.

базовый модуль OmniVision OV08D со светосилой f/2.2. Фронтальная камера (20 Мп): датчик OmniVision OV20B с поддержкой съемки видео 1080p при 60 к/с.

Основной сенсор и телевик выдают достойные снимки с естественной цветопередачей, однако ультраширокоугольный модуль остается самым слабым звеном системы.

POCO F8 Pro: один из лучших субфлагманов 2026 года Фото: gsmarena.com

Плюсы и минусы POCO F8 Pro

Преимущества:

Исключительное соотношение цены и быстродействия (чип Snapdragon 8 Elite).

Приятный корпус с защитой от воды и пыли IP68.

Отличный OLED-экран с поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка на 100 Вт.

Поддержка виртуальной сим-карты eSIM.

Недостатки:

Камеры неплохие, но оставляют желать лучшего.

Компактные габариты — на любителя (тем, кто ищет большой экран, F8 Pro может не подойти).

Фирменная 100-ваттная зарядка не входит в комплект (Xiaomi 120W HyperCharge Combo стоит 1999 грн)

Стереодинамики весьма громкие (-23.3 LUFS), но не выделяются особым качеством, несмотря на заявленный тюнинг от Bose.

Цена в Украине:

POCO F8 Pro 12/256GB — 24 999 грн

POCO F8 Pro 12/512GB — 27 999 грн

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