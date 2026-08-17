Акумулятори ємністю до 10 000 мА·год і великі екрани: чим здивують смартфони серії Redmi Note 17

Компанія Xiaomi оголосила дату глобальної презентації смартфонів серії Redmi Note 17, яка відбудеться 18 серпня 2026 року в Малайзії.

Незабаром може з'явитися топова модель Redmi Note 17 Pro Max із рекордним кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 10 000 мА·год, пише Gizmochina .

Особливості Redmi Note 17 Pro Max

Смартфон Redmi Note 17 Pro Max посів позицію вище за моделі Note 17 та Note 17 Pro. Головною особливістю пристрою стане акумулятор ємністю 10 000 мА·год — це найбільший акумулятор в історії лінійки Redmi Note.

У Китаї модель Pro Max офіційно не презентували, тому міжнародний реліз у Малайзії стане світовою прем’єрою цього гаджета. Напередодні анонсу телефон також з'явився в базі бенчмарка Geekbench. Повний перелік технічних характеристик, обсяг пам'яті, параметри камер та ціни виробник оприлюднить під час презентації.

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Характеристики Redmi Note 17 та Note 17 Pro

Міжнародні версії бюджетних смартфонів цієї серії в основному збережуть характеристики аналогічних пристроїв, призначених для китайського ринку:

Redmi Note 17 Pro:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Дисплей: 6,83 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц.

6,83 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц. Акумулятор: 9000 мА·год.

9000 мА·год. Камери: основний модуль 50 Мп і датчик глибини 2 Мп.

основний модуль 50 Мп і датчик глибини 2 Мп. Захист корпусу: стандарт IP69K.

Redmi Note 17:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Дисплей: 7 дюймів, OLED.

7 дюймів, OLED. Акумулятор: 8000 мА·год, швидка дротова зарядка потужністю 45 Вт.

8000 мА·год, швидка дротова зарядка потужністю 45 Вт. Камери: основний сенсор 50 Мп.

основний сенсор 50 Мп. Захист корпусу: стандарт IP65.

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